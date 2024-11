Ayant fait la joie de l’AS Saint-Etienne puis de l’OL, Bafétimbi Gomis a profité du retour du derby pour annoncer une grande nouvelle le concernant. L’attaquant a choisi de prendre sa retraite à 39 ans.

Bafétimbi Gomis, vous avez assisté à ce derby gagné par l’OL. Pour une raison particulière, il semblerait…

Gomis : Oui, c’est un départ à la retraite et je suis bien content de l’avoir fait en ce jour particulier pour le football français et plus particulièrement pour moi entre ces deux équipes qui m’ont vu grandir.

Qu’avez-vous pensé de ce derby entre l’OL et l’ASSE ?

Très bon match, ça faisait longtemps que je n’avais pas regardé un match de Ligue 1 et encore moins un derby parce que ça faisait deux ans que Saint-Etienne était absent de l’élite française. C’était un bon match avec une belle intensité, serré comme d’habitude et puis un attaquant, un renard des surfaces, qui est venu faire sauter le verrou stéphanois.

Êtes-vous heureux pour les Lyonnais ou triste pour les Stéphanois ?

Aujourd’hui, c’est difficile pour nous de choisir une équipe. Saint-Etienne, c’est comme ma mère, et Lyon comme mon père. L’ASSE m’a donné l’amour, la naissance et l’OL qui m’a éduqué comme un père et faire de moi cet homme qui a pu voyager de manière autonome.

"Lacazette, un très grand joueur et un très grand homme"

Alexandre Lacazette a marqué l’unique but du match. Ça doit vous faire quelque chose de le voir encore performer ?

Oui, surtout que je l’ai vu arriver dans le groupe professionnel, mais il était déjà un très bon attaquant. C’est la chance que l’OL a. Recevoir des jeunes joueurs qui viennent directement se frotter à des internationaux comme Lisandro, comme Jimmy Briand, comme moi, c’est ce qui a fait qu’Alexandre a beaucoup appris. Il a eu cette intelligence et aujourd’hui, il essaye de transmettre même s’il n’a pas fait le début de saison qu’on aurait tous espéré, mais il répond présent pour le derby. Ça permet de se faire pardonner auprès du public. Il est l’un des rares joueurs à avoir réussi un retour gagnant dans un club et il faut le souligner. Un très grand joueur et un très grand homme.

Vous avez été formé à Sainté, quels souvenirs vous restent-ils ?

Je voudrais déjà remercier ce club qui m’a donné naissance. Sans Saint-Etienne, je n’aurais jamais pu espérer pouvoir jouer à l’OL. Lyon était le club qui dominait à l’époque. Le fait d’avoir été demandé par ce grand club montre que l’ASSE m’avait bien formé et inculqué des valeurs qui m’ont servi tout au long de ces 20 années. Je ne les remercierai jamais assez.