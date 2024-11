En s’imposant contre l’AS Saint-Etienne (1-0), l’OL a signé plus qu’une victoire dans le derby. Les Lyonnais ont fait la belle opération du week-end, remontant à la 5e place, à deux points du podium.

Le chemin est encore long, très long avant la fin de la saison 2024-2025. Mais à l’heure de se projeter sur la troisième trêve internationale de cette campagne, l’OL se retrouve plus en adéquation avec ses ambitions. Tout n’est pas parfait et le match contre Saint-Étienne l’a prouvé. Les axes de progression sont encore nombreux pour la formation de Pierre Sage, mais en ce 11 novembre 2024, les Lyonnais ne sont qu’à deux longueurs du podium, à seulement une de la Ligue des champions. Malgré un démarrage compliqué et des points perdus en route récemment, l’OL est donc dans les temps et la victoire dans le derby (1-0) a fait du bien. Elle a cassé la mauvaise dynamique des quatre derniers matchs et surtout permis aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette de faire la bonne opération de cette 11e journée de Ligue 1.

Un peloton assez compact entre la 3e et la 10e place

Avec Lille et Nice incapables de se départager dimanche (2-2), Marseille battu chez lui par Auxerre, les trois points contre les Verts étaient vitaux. Ils ont été assurés non sans quelques frayeurs, mais ils permettent à l’OL d’intégrer le top 5 du championnat. Une petite révolution dans la capitale des Gaules, tant cela faisait un moment que ça n’était plus arrivé. Il fallait remonter au 11 septembre 2022 pour trouver cette trace lyonnaise dans les cinq premiers, soit une série de 75 journées consécutives en dessous de ces places. Avec seulement cinq points d’écart entre l’OM, troisième, et Toulouse, dixième, tout peut aller très vite. D’où l’intérêt de ne pas laisser traîner des points en route…