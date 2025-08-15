Actualités
Moussa Niakhaté et Paulo Akouokou (OL) face à Manuel Ugarte (Manchester United)
Moussa Niakhaté et Paulo Akouokou (OL) face à Manuel Ugarte (Manchester United) (Photo by Oli SCARFF / AFP)

OL : la défense de l’OL plus solide que la saison dernière ?

  • par Lirone Nabet

    • Après une saison 2024-2025 difficile sur le plan défensif, l'OL doit se montrer plus fiable pour la nouvelle saison.

    Lors de la saison 2024-2025, l’OL a eu du mal à ne pas encaisser de buts. Que ce soit sous Pierre Sage ou Paulo Fonseca, les Lyonnais ont vu leurs filets trembler 46 fois en 34 matchs de Ligue 1 et 65 fois toutes compétitions confondues. Cela représente une moyenne de 1,35 but par match. La défense a parfois été désorganisée et vulnérable face aux attaques rapides. Pour renforcer l’arrière-garde, l’OL a récemment recruté Ruben Kluivert. Le jeune défenseur central doit renforcer la muraille lyonnaise après le départ de Duje Caleta-Car. Néanmoins, c'est avant tout de la continuité qui va avoir lieu dans la défense rhodanienne.

    De l'amélioration cette saison ?

    Tagliafico a prolongé son contrat avec l’OL, ce qui lui permettra d'apporter son expérience et leadership dans la ligne défensive. Le groupe devra trouver une cohésion rapide pour améliorer les statistiques défensives. Ce samedi, il n'y aura pas de nouveauté avec la doublette Mata - Niakhaté toujours aux commandes. Toutefois, Paulo Fonseca espère voir une amélioration dans ce secteur. "Je pense que, sur le match de la pré-saison, l'équipe a démontré une capacité défensive, individuellement et collectivement. Je m'attends à ce que cette saison, nous puissions être une autre équipe défensivement." La préparation lui a donné des signaux positifs même si seule la compétition fait foi.

    Adam Karabec, joueur offensif de l'O
    OL : Karabec bien du voyage à Lens

