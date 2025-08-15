OL : Karabec bien du voyage à Lens

Dans le cadre de la 1re journée de Ligue 1, Paulo Fonseca a convoqué un groupe de 21 joueurs pour Lens - OL. Arrivé mardi, Adam Karabec fait bien partie du voyage, tout comme les autres recrues estivales.

Après un dernier entraînement matinal ce vendredi, joueurs et staff de l'OL ont pris la direction de Lens en début de soirée. L'horaire du match fixé à 17h ne permettait pas forcément un départ en avion samedi matin, au risque d'avoir une journée bien remplie et surtout fatigante. Les Lyonnais auront donc une nuit dans le nord de la France pour se préparer de la meilleure des façons pour la reprise de la Ligue 1, ce samedi.

Pour cette première journée, Paulo Fonseca pouvait compter sur l'ensemble de ses force-vives du moment. Ernest Nuamah et Orel Mangala sont toujours en convalescence, tandis que Paul Akouokou ne fait plus partie des plans, mais à côté de ça, le Portugais n'avait que l'embarras du choix. Il a donc convié un groupe de 21 joueurs dans lequel font partie les recrues de l'été.

Barisic et Goncalves redescendus en réserve

Arrivé mardi, Adam Karabec connait sa première convocation et pourrait donc connaitre ses premières minutes avec l'OL. Pas de surprise donc dans le groupe lyonnais qui mixera expérience et jeunesse. Khalis Merah est bien de la partie pour son premier groupe pro en compétition officielle. En revanche, après avoir fait toute la préparation estivale, Téo Barisic et Tiago Goncalves n'ont pas passé le cut et ont évolué avec la réserve ce vendredi. À noter également que Mahamadou Diawara, sur lequel Fonseca ne semble pas compter, a été laissé en marge du groupe et va très certainement devoir trouver une porte de sortie d'ici à la fin du mercato.

Le groupe de l'OL à Lens : Descamps, Diarra, Patouillet - Abner, Kluivert, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Merah, Morton, Sulc, Tessmann, Tolisso - Fofana, Gomes Rodriguez, Karabec, Mikautadze, Moreira