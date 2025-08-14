Après un début d’été chaotique, Paulo Fonseca a pu préparer au mieux la saison à venir de l’OL. Malgré le départ de certains cadres, l’entraîneur portugais voit du positif qui ressort de son groupe. De quoi espérer une belle année ?

Une relégation en Ligue 2 puis un maintien en Ligue 1. De bons amicaux. Comment juger cet été à l'OL ?

Paulo Fonseca : Les premiers jours ont été difficiles, mais nous restons tous les jours confiants. Je pense que le bilan de la pré-saison est très positif. Je pense que nous avons l'opportunité d'initier un nouveau projet, avec de nouveaux joueurs, mais comme je l'ai dit, le bilan est très positif. Nous avons travaillé sur beaucoup de choses. Je pense qu'on a fait de bons matchs, mais je pense qu'après le début de l'été qui était difficile, nous sommes prêts.

Tous ces évènements ont-ils soudé le groupe avec une autre mentalité ?

C'est une équipe différente. C'est vrai qu'on a des joueurs importants qui sont partis, des joueurs techniquement différents, mais je pense que nous avons, cette année, un groupe plus préparé pour travailler ensemble, pour travailler pour l'équipe.

"Je m'attends à ce qu'on soit une autre équipe défensivement"

Dans quel domaine cette équipe de l'OL a le plus progressé cet été ?

Je pense que, sur le match de la pré-saison, l'équipe a démontré une capacité défensive, individuellement et collectivement. Je pense qu'avec le travail qu'on a fait depuis la première semaine, l'équipe est plus stabilisée défensivement. On a travaillé beaucoup sur les questions individuelles, aussi défensivement. Je m'attends à ce que cette saison, nous puissions être une autre équipe défensivement. Quand je parle de travail défensif, je ne dis pas qu'on va devenir une équipe qui défend plus. Nous voulons être une équipe qui presse haut, une équipe qui récupère le ballon vite, qui récupère le ballon haut pour pouvoir attaquer. Mais je continue à dire que la meilleure façon de défendre est d'avoir le ballon.

À l'instant T, avant d'aller à Lens, à quel niveau avez-vous encore des interrogations ?

Je suis une personne très positive. Je pense toujours aux meilleures choses qui peuvent venir. Je suis vraiment confiant, vraiment enthousiaste avec l'équipe. Je pense que ça peut être une saison très positive, je crois que nous avons les conditions de faire une belle saison. Je pense toujours positivement. Peut-être que ce sont les signes que l'équipe me donne, parce que l'équipe a démontré sur la pré-saison beaucoup de signes positifs. Je suis aussi très positif parce que le groupe a travaillé très bien.