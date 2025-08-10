OL : une préparation estivale de bon augure pour la Ligue 1 ?

Avec une seule défaite au compteur, l'OL a plutôt bien géré sa préparation estivale. Dans le passé, cela a souvent été synonyme de bon classement en Ligue 1.

Quatre victoires, un nul et une défaite. Dans un été loin d'être parfait au niveau des conditions au sein de l'effectif, l'OL a plutôt bien géré sa préparation estivale. La formation rhodanienne a fini ce mois de travail par un succès samedi soir à Bourgoin contre Getafe (2-1). Un match peut-être plus poussif que ceux disputés lors du stage en Autriche, mais qui ont permis aux coéquipiers de Moussa Niakhaté d'y aller au niveau de l'impact. C'est finalement une fin de préparation idéale pour Paulo Fonseca et ses joueurs qui finissent sur une note positive, après le revers contre le Bayern Munich.

Dans le top 4 français à chaque fois

Le match de gala à l'Allianz Arena a été le seul accroc de l'été et ce n'est pas forcément une surprise. Ce seul revers n'entache pas une pré-saison bien mieux réussie que les deux précédentes : quatre défaites en cinq matchs en 2023 et deux défaites en six matchs la saison passée. Surtout, pour les plus superstitieux des supporters lyonnais, finir la pré-saison avec une seule défaite ou moins est souvent synonyme de bon parcours en Ligue 1 depuis bientôt dix ans. Cela est arrivé à trois reprises (2016, 2017 et 2020) et l'OL a fini à chaque fois dans le top 4 du championnat. Avec les nouvelles places qualificatives, un tel classement en 2025-2026 équivaudrait à une qualification en Ligue des champions ou à son barrage. Mais tout cela semble encore bien loin.