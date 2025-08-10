Actualités
Les joueurs de l'OL contre le Bayern Munich
Les joueurs de l’OL contre le Bayern Munich (@OL)

OL : une préparation estivale de bon augure pour la Ligue 1 ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Avec une seule défaite au compteur, l'OL a plutôt bien géré sa préparation estivale. Dans le passé, cela a souvent été synonyme de bon classement en Ligue 1.

    Quatre victoires, un nul et une défaite. Dans un été loin d'être parfait au niveau des conditions au sein de l'effectif, l'OL a plutôt bien géré sa préparation estivale. La formation rhodanienne a fini ce mois de travail par un succès samedi soir à Bourgoin contre Getafe (2-1). Un match peut-être plus poussif que ceux disputés lors du stage en Autriche, mais qui ont permis aux coéquipiers de Moussa Niakhaté d'y aller au niveau de l'impact. C'est finalement une fin de préparation idéale pour Paulo Fonseca et ses joueurs qui finissent sur une note positive, après le revers contre le Bayern Munich.

    Dans le top 4 français à chaque fois

    Le match de gala à l'Allianz Arena a été le seul accroc de l'été et ce n'est pas forcément une surprise. Ce seul revers n'entache pas une pré-saison bien mieux réussie que les deux précédentes : quatre défaites en cinq matchs en 2023 et deux défaites en six matchs la saison passée. Surtout, pour les plus superstitieux des supporters lyonnais, finir la pré-saison avec une seule défaite ou moins est souvent synonyme de bon parcours en Ligue 1 depuis bientôt dix ans. Cela est arrivé à trois reprises (2016, 2017 et 2020) et l'OL a fini à chaque fois dans le top 4 du championnat. Avec les nouvelles places qualificatives, un tel classement en 2025-2026 équivaudrait à une qualification en Ligue des champions ou à son barrage. Mais tout cela semble encore bien loin.

    à lire également
    Mercato : un nouveau Tchèque à l’OL ?
    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - dim 10 Août 25 à 19 h 03

      C'est ce que nous souhaitons tous !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL contre le Bayern Munich
    OL : une préparation estivale de bon augure pour la Ligue 1 ? 19:00
    Mercato : un nouveau Tchèque à l’OL ? 18:18
    Yassine Benzia, attaquant de Qarabag
    Mercato : Yassine Benzia (ex-OL) rejoint Al-Fayha 17:30
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Lens - OL : qui de Descamps ou Greif jouera ? 16:40
    Mohamed Yattara a signé au Zakho SC
    Mercato : Yattara (ex-OL) poursuit son tour du monde des clubs 15:50
    Malick Fofana et Georges Mikautadze à l'entraînement de l'OL
    OL : repos ce dimanche et reprise lundi pour préparer Lens 15:00
    Georges Mikautadze à l'échauffement avec OL - Getafe
    Mikautadze après OL - Getafe (2-1) : "On a pris des coups" 14:10
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Getafe : Fonseca avait réduit son groupe à 19 joueurs 13:20
    d'heure en heure
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    L'OL veut se montrer patient avec Pavel Sulc 12:30
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Fonseca "satisfait de l’effort fait" dans ce mercato 11:45
    Amaury Barlet, coach des U17 de l'OL
    Amaury Barlet confirme son départ de l'OL Académie 11:00
    Jonatan Giraldez lors d'OL Lyonnes - Servette FC
    OL Lyonnes - Servette FC (5-0) : Giraldez satisfait de cette première 10:15
    Pavel Sulc lors de l'amical OL - FBBP01
    OL : Fonseca a pu donner des minutes à certains contre le FBBP01 09:30
    Nemanja Matic lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : l’OL et Matic cherchent "une solution pour le bien de tous" 08:45
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Getafe (2-1) : Fonseca surpris par l’impact de la rencontre 08:00
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    OL - Getafe (2-1) : Morton a montré de belles promesses 07:30
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    Mercato - Louis-Jean (OL) : "On a 85-90% de l'effectif" 09/08/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Getafe (2-1) : Merah l'a joué à l'expérience 09/08/25
    + d'infos
    Suivez le Live sur Score'n'co
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut