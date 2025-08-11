Actualités
La pelouse du Parc OL en Ligue 1
La pelouse du Parc OL en Ligue 1 (© R.B / olympique-et-lyonnais.com)

OL - Ligue 1 : de nouveaux critères pour départager les clubs à égalité

  • par Lirone Nabet

    • Dès la saison 2025/2026, la Ligue 1 et la Ligue 2 adoptent de nouvelles règles pour départager les clubs à égalité de points. L’objectif est de mieux refléter la performance globale des équipes sur l’ensemble de la saison.

    La Ligue de Football Professionnelle met fin à l’avantage des buts à l’extérieur dans les confrontations directes. Cette règle, déjà supprimée par l’UEFA en 2021, survalorisait certains matchs au détriment d’une vision plus globale. Trois anciens critères liés aux buts à l’extérieur sont donc retirés du règlement de la Ligue 1. À la place, de nouvelles règles qui mettent l’accent sur la régularité, l’offensive et la capacité à gagner.

    Plus de victoires, plus de valeur

    Désormais, le nombre total de victoires devient un critère clé pour départager les équipes du championnat de France. En cas d’égalité, l’avantage sera donné à celle qui en compte le plus. Un autre critère valorise les victoires à l’extérieur, afin de récompenser les équipes qui prennent des risques loin de chez elles. Le classement disciplinaire est aussi précisé : un carton jaune vaut un point, un rouge en vaut trois. Enfin, en cas d’égalité persistante, un tirage au sort désignera le club devant. Ces ajustements veulent encourager le jeu offensif et rendre le classement plus juste pour tous.

    à lire également
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Lens - OL : qui de Descamps ou Greif jouera ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La pelouse du Parc OL en Ligue 1
    OL - Ligue 1 : de nouveaux critères pour départager les clubs à égalité 07:30
    Les joueurs de l'OL contre le Bayern Munich
    OL : une préparation estivale de bon augure pour la Ligue 1 ? 10/08/25
    Mercato : un nouveau Tchèque à l’OL ? 10/08/25
    Yassine Benzia, attaquant de Qarabag
    Mercato : Yassine Benzia (ex-OL) rejoint Al-Fayha 10/08/25
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Lens - OL : qui de Descamps ou Greif jouera ? 10/08/25
    Mohamed Yattara a signé au Zakho SC
    Mercato : Yattara (ex-OL) poursuit son tour du monde des clubs 10/08/25
    Malick Fofana et Georges Mikautadze à l'entraînement de l'OL
    OL : repos ce dimanche et reprise lundi pour préparer Lens 10/08/25
    Georges Mikautadze à l'échauffement avec OL - Getafe
    Mikautadze après OL - Getafe (2-1) : "On a pris des coups" 10/08/25
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Getafe : Fonseca avait réduit son groupe à 19 joueurs 10/08/25
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    L'OL veut se montrer patient avec Pavel Sulc 10/08/25
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Fonseca "satisfait de l’effort fait" dans ce mercato 10/08/25
    Amaury Barlet, coach des U17 de l'OL
    Amaury Barlet confirme son départ de l'OL Académie 10/08/25
    Jonatan Giraldez lors d'OL Lyonnes - Servette FC
    OL Lyonnes - Servette FC (5-0) : Giraldez satisfait de cette première 10/08/25
    Pavel Sulc lors de l'amical OL - FBBP01
    OL : Fonseca a pu donner des minutes à certains contre le FBBP01 10/08/25
    Nemanja Matic lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : l’OL et Matic cherchent "une solution pour le bien de tous" 10/08/25
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Getafe (2-1) : Fonseca surpris par l’impact de la rencontre 10/08/25
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    OL - Getafe (2-1) : Morton a montré de belles promesses 10/08/25
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    Mercato - Louis-Jean (OL) : "On a 85-90% de l'effectif" 09/08/25
    + d'infos
    Suivez le Live sur Score'n'co
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut