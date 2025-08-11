Dès la saison 2025/2026, la Ligue 1 et la Ligue 2 adoptent de nouvelles règles pour départager les clubs à égalité de points. L’objectif est de mieux refléter la performance globale des équipes sur l’ensemble de la saison.

La Ligue de Football Professionnelle met fin à l’avantage des buts à l’extérieur dans les confrontations directes. Cette règle, déjà supprimée par l’UEFA en 2021, survalorisait certains matchs au détriment d’une vision plus globale. Trois anciens critères liés aux buts à l’extérieur sont donc retirés du règlement de la Ligue 1. À la place, de nouvelles règles qui mettent l’accent sur la régularité, l’offensive et la capacité à gagner.

Plus de victoires, plus de valeur

Désormais, le nombre total de victoires devient un critère clé pour départager les équipes du championnat de France. En cas d’égalité, l’avantage sera donné à celle qui en compte le plus. Un autre critère valorise les victoires à l’extérieur, afin de récompenser les équipes qui prennent des risques loin de chez elles. Le classement disciplinaire est aussi précisé : un carton jaune vaut un point, un rouge en vaut trois. Enfin, en cas d’égalité persistante, un tirage au sort désignera le club devant. Ces ajustements veulent encourager le jeu offensif et rendre le classement plus juste pour tous.