Le Parc OL à l'occasion du derby contre l'ASSE
Le Parc OL à l’occasion du derby contre l’ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Record d’affluence, match anniversaire… le Parc OL a fait le plein

  • par David Hernandez

    • En attendant le retour de la compétition à Décines le 18 janvier prochain, le Parc OL a vécu une année 2025 riche avec la bande de Paulo Fonseca. Le stade a attiré près de 1 140 000 spectateurs.

    Le Parc OL a été ses lumières le 21 décembre avec une fête du football lyonnais en Coupe de France avec la venue du FC Saint-Cyr Collonges et il les rallumera le 18 janvier prochain pour un match anniversaire avec la venue de Brest. Si les joueuses de l’OL Lyonnes lanceront cette année 2026 à Décines avec le match contre Lens le 14 janvier, le Grand Stade fêtera ses dix ans de Ligue 1 avec le club brestois pour la 18e journée de championnat. L’OL attend forcément que les supporters répondent présents, même si la programmation un dimanche soir n’aide pas forcément. Quoi qu’il en soit, le club espère pouvoir vivre une année 2026 assez fructueuse que la précédente avec les joueurs de Paulo Fonseca.

    Un record contre le PSG

    Il faut dire qu’en 2025, l’OL a fêté ses 75 ans à deux reprises, que Manchester United a foulé la pelouse décinoise en Ligue Europa, ainsi que d’autres évènements marquants à la maison. Finalement, plus d'un million de spectateurs ont pris place au stade, ce qui n’avait pas été le cas en 2024, à cause de deux jauges réduites en Ligue Europa. Si les kops ont été fermés contre le FC Saint-Cyr Collonges, l’affluence globale à Décines a atteint 1 136 670 spectateurs en 2025, avec un record en prime (58 257) contre le PSG le 9 novembre. Un total qui doit donner le sourire à la direction lyonnaise, qui espère faire aussi bien, voire mieux pour l’année qui arrive.

    Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
    Maitland-Niles, Tessmann, Satriano… ils ont déçu à l’OL

