Actualités
Les supporters lyonnais pour OL - PSG
Les supporters lyonnais pour OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

L’OL signe un record d’affluence à Décines pour la venue du PSG

  • par David Hernandez

    • Malgré la défaite, les supporters de l’OL n’ont pas manqué d’applaudir leurs joueurs au coup de sifflet final. Avec 58 257 spectateurs, le Parc OL a signé un record d’affluence pour un match de la formation rhodanienne.

    Il n’y avait qu’à écouter les applaudissements descendus des deux virages pour comprendre que les supporters de l’OL n’en voulaient pas à leurs joueurs. Malgré la défaite (2-3) et le scénario frustrant, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont montré qu’ils n’avaient pas triché face au PSG. Cela ne rapporte malheureusement pas de points, mais dans la situation vécue par le club depuis plusieurs mois, l’état d’esprit affiché par cette équipe ne laisse personne insensible.

    Dimanche soir pourtant, les 58 257 spectateurs auraient aimé fêter un point du nul comme s’il avait le goût des trois points. Dans une ambiance des grands soirs, le Parc OL a joué son rôle de 12e homme, même si certains supporters parisiens s’étaient faufilés dans la tribune, donnant notamment lieu à des affrontements en fin de match après le troisième but du PSG.

    Le LOU garde le record pour une rencontre sportive

    Mais ce fut avant tout de l’ivresse au moment de voir Afonso Moreira partir à la limite du hors jeu et tromper Lucas Chevalier ou quand Ainsley Maitland-Niles faisait lever le stade d’un seul homme sur son inspiration de génie. Poussés par toute une enceinte, les joueurs de l’OL se sont peut-être mis à rêver d’une victoire, au point de continuer à jouer vers l’avant, plutôt que de sécuriser pendant de longues minutes ce nul.

    Cela aurait été une belle fin pour un record d’affluence dimanche soir au Parc OL. Presque dix ans après l’entrée du club lyonnais dans le stade de Décines, cet OL - PSG 2025 est devenu la nouvelle référence pour un match des Lyonnais. Le dernier record datait du 18 septembre 2022 et concernait déjà la venue du club parisien. Ils étaient 58 230 à l’époque contre 58 257 dimanche soir.

    Laisser un commentaire

