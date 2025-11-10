Actualités
Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Avec sa défaite contre le PSG, l’OL recule encore d’un rang

  • par David Hernandez

    • Battu dans les derniers instants de la partie par le PSG, l’OL ne fait pas vraiment une bonne opération au classement. Les Lyonnais reculent à la 7e place et sont désormais à cinq points du podium.

    La frustration était tout aussi portée sur les décisions arbitrales de M. Bastien que sur le résultat final (2-3) contre le PSG. Dimanche soir, joueurs et staff de l’OL avaient ce mélange de fierté d’avoir tenu tête au club parisien et de déception de ressortir de ce match avec zéro point. Crucifiés par Joao Neves à une minute de la fin, les Lyonnais pouvaient s’en vouloir d’avoir manqué de concentration jusqu’au bout pour prendre un point qui en aurait certainement valu plus dans les têtes. Malheureusement, c’est une quatrième défaite qui vient s’inscrire au tableau de chasse de l’OL dans cette Ligue 1.

    À mi-chemin du podium et de la deuxième partie de tableau

    Si le PSG a pu reprendre son fauteuil de leader grâce à ce but tardif, la formation lyonnaise perd une nouvelle place dans ce championnat. Si le point du nul aurait permis de remonter à la cinquième place, à un point de Strasbourg, barragiste pour la Ligue des champions, ce revers met les joueurs de Paulo Fonseca hors des places européennes. Cela reste anecdotique après 12 journées, mais un écart commence à se creuser. Le podium est déjà à cinq longueurs tandis que la seconde partie de tableau n’est qu'à quatre unités. Avec Auxerre, Nantes, Lorient et Le Havre pour finir 2025 après la trêve internationale, l’OL n'a pas d'autres choix que de faire le plein de points.

    à lire également
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger : "Financièrement, ça ne va pas super bien à l’OL"

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Avec sa défaite contre le PSG, l’OL recule encore d’un rang 11:00
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    Gerlinger : "Financièrement, ça ne va pas super bien à l’OL" 10:15
    Luis Enrique, entraîneur du PSG
    Luis Enrique (PSG) : "L’OL nous a compliqué le match" 09:30
    Alexandre Lacazette lors d'OL - Nice
    En Arabie saoudite, Lacazette se paie aussi l’arbitrage d’OL - PSG 08:45
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    OL - PSG (2-3) : un point du nul qui aurait fait du bien aux têtes 08:00
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel (OL) regrette "un manque d’exigence" envers les arbitres 07:30
    Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
    Tolisso après OL - PSG (2-3) : "Des erreurs tous les week-end" 00:13
    Louis-Jean après OL - PSG (2-3) : "L'arbitrage de M. Bastien a été catastrophique" 09/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir 09/11/25
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Après avoir tenu, l'OL craque dans les derniers instants contre le PSG 09/11/25
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Ghezzal faux 9, Maitland-Niles ailier... La compo de l'OL contre le PSG 09/11/25
    Afonso Moreira buteur lors d'OL - FC Bâle
    OL : plusieurs internationaux portugais retenus 09/11/25
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Affronter un gros comme le PSG, une bonne nouvelle pour l’OL ? 09/11/25
    Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
    OL - Mercato : Fonseca ironise sur Endrick et mise sur Fofana et Nuamah 09/11/25
    Bradley Barcola à l'échauffement lors d'OL - PSG
    Le groupe du PSG pour affronter l’OL 09/11/25
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Mondial U17 : Les Bleuets d’Himbert butent sur le Canada (0-0) 09/11/25
    PSG - OL
    Même amoindri, le PSG se sent comme chez lui au Parc OL 09/11/25
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    Bleus : Deschamps justifie la nouvelle absence de Tolisso (OL) 09/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut