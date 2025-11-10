Avec sa défaite contre le PSG, l’OL recule encore d’un rang

Battu dans les derniers instants de la partie par le PSG, l’OL ne fait pas vraiment une bonne opération au classement. Les Lyonnais reculent à la 7e place et sont désormais à cinq points du podium.

La frustration était tout aussi portée sur les décisions arbitrales de M. Bastien que sur le résultat final (2-3) contre le PSG. Dimanche soir, joueurs et staff de l’OL avaient ce mélange de fierté d’avoir tenu tête au club parisien et de déception de ressortir de ce match avec zéro point. Crucifiés par Joao Neves à une minute de la fin, les Lyonnais pouvaient s’en vouloir d’avoir manqué de concentration jusqu’au bout pour prendre un point qui en aurait certainement valu plus dans les têtes. Malheureusement, c’est une quatrième défaite qui vient s’inscrire au tableau de chasse de l’OL dans cette Ligue 1.

À mi-chemin du podium et de la deuxième partie de tableau

Si le PSG a pu reprendre son fauteuil de leader grâce à ce but tardif, la formation lyonnaise perd une nouvelle place dans ce championnat. Si le point du nul aurait permis de remonter à la cinquième place, à un point de Strasbourg, barragiste pour la Ligue des champions, ce revers met les joueurs de Paulo Fonseca hors des places européennes. Cela reste anecdotique après 12 journées, mais un écart commence à se creuser. Le podium est déjà à cinq longueurs tandis que la seconde partie de tableau n’est qu'à quatre unités. Avec Auxerre, Nantes, Lorient et Le Havre pour finir 2025 après la trêve internationale, l’OL n'a pas d'autres choix que de faire le plein de points.