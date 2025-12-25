OL Lyonnes : le calendrier des U19 pour la phase élite

Brillamment qualifiées pour la phase élite du championnat de France, les U19 de l'OL Lyonnes connaissent leur programme. Avec un début en fanfare contre le PSG.

Le programme des U19 de l'OL Lyonnes sur la fin de saison est tombé. Du moins en championnat, puisqu'en coupe, cela dépendra de la qualification ou non contre Montpellier (11 janvier, 16es de finale). Après ce deuxième tour pour elles dans cette épreuve, il faudra revenir à la phase élite. Qualifiées haut la main pour cette nouvelle partie de la compétition, les protégées de Rachel Saïdi font figure de favorites.

Deux derbies les 22 février et 26 avril

Mais sur la route du titre, qui reviendra à la première équipe après les dix journées, se dressent plusieurs embûches. Le PSG déjà, qui a également remporté tous ses matchs jusqu'à présent. Le Paris FC et Saint-Étienne ont aussi gagné leur poule respective sur la première moitié de l'exercice. Enfin, les meilleurs seconds, Montpellier et Nantes, ne sont pas à négliger.

Lancement des hostilités le 18 janvier prochain, avec un choc d'entrée entre le Paris Saint-Germain et les Lyonnaises. Le même duel, cette fois-ci à Meyzieu, conclura la saison 2025-2026, avec le sacre au bout potentiellement pour une des deux formations. Sachant que les deux clubs ont soulevé les quatre titres nationaux distribués entre 2022 et 2025.

Le calendrier de l'OL Lyonnes U19 sur la phase élite :

J1 et J10 : face au PSG (18/01 et 31/05)

J2 et J6 : contre le Paris FC (25/01 et 29/03)

J3 et J7 : face à Montpellier (08/02 et 14/04)

J4 et J8 : contre Saint-Étienne (22/02 et 26/04)

J5 et J9 : face à Nantes (22/03 et 24/05)