Le RWD Molenbeek continuerait de payer pour Ernest Nuamah

Prêté par le RWD Molenbeek à l'OL de 2023 à 2024, Ernest Nuamah a ensuite été acquis par l'OL. Mais le club belge n'a pas fini de payer ce montage hérité de l'ère Textor.

Aujourd'hui, Ernest Nuamah est un joueur de l'OL à 100%. Le 7 juillet 2024, l'Olympique lyonnais a déboursé 28,5 millions d'euros pour définitivement l'acquérir auprès du RWD Molenbeek. Car malgré ses finances moindres, le club belge avait servi à Eagle Football, groupe auquel il appartient, comme les septuples champions de France, pour s'offrir le Ghanéen. En août 2023, il avait dépensé 25 millions d'euros pour le faire venir, ce qui reste à ce jour le plus gros investissement de la formation installée dans la région de Bruxelles.

Quelques heures plus tard, le 31 août, le RWDM avait prêté l'ailier à son "cousin" français. De quoi contourner les restrictions de la DNCG à l'époque. Un an plus tard, les Belges ont fait une plus-value comptable de 3,5 millions d'euros. L'opération n'est toutefois pas si géniale que ça pour eux. Sur le plan sportif, ils n'ont jamais pu le voir à l'œuvre sous leur maillot. Et financièrement, l'écurie molenbeekoise est toujours en difficulté.

1,5 million d'euros

Nos confrères de DH Sports relatent une situation particulièrement complexe pour le pensionnaire de deuxième division. Sous la menace d'une interdiction de transferts par la Commission des licences, il échapperait de peu à un retrait de points grâce à un apport pécunier de dernière minute. Le verdict est attendu le 31 décembre.

En attendant, Molenbeek doit s'acquitter d'une facture de 1,5 million d'euros selon le média spécialisé, dans le cadre de l'arrivée d'Ernest Nuamah voilà deux ans et demi. Il s'agit d'une clause prévue dans le deal, mais qui va pénaliser encore davantage le RWDM, dont l'avenir apparaît présentement assez sombre. L'attaquant, lui, est toujours absent des terrains après sa rupture des ligaments croisés début avril.