Ernest Nuamah face à Facundo Medina lors de Lens – OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Prêté la saison dernière, Ernest Nuamah s'est définitivement engagé avec l'OL ce dimanche. Le Ghanéen rejoint le club lyonnais jusqu'en 2028 contre un chèque de 28,5 millions d'euros.

Il était question d'un coût de transfert moins important que prévu. Finalement, il est plus important qu'annoncé... Ce dimanche, l'OL a officialisé la venue définitive d'Ernest Nuamah dans les rangs lyonnais. Prêté la saison dernière par Molenbeek qui l'avait acquis contre 25 millions d'euros afin de contourner les restrictions de la DNCG, l'ailier ghanéen débarque finalement dans la capitale des Gaules contre un chèque de 28,5 millions d'euros. Une fois de plus, l'OL a choisi de sortir le chéquier pour verrouiller Nuamah, présenté à son arrivée comme l'un des plus gros prospects des années à venir.

Attendu au tournant cette saison

Pour sa première saison entre Rhône et Saône, l'international ghanéen a pourtant rencontré des difficultés, notamment à se montrer décisif. Sur les 33 rencontres disputées avec l'OL, Ernest Nuamah n'a trouvé le chemin des filets qu'à trois reprises. Très souvent lisible dans son jeu, le Black Star a néanmoins gardé la confiance de Pierre Sage grâce notamment à son gros volume de jeu, qui avait pour conséquence de fatiguer les défenses adverses. Désormais lié jusqu'en 2028 avec l'OL, Nuamah est attendu au tournant pour la saison à venir. Après une année d'adaptation, il doit montrer la pleine mesure de son talent.