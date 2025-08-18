OL : après Lens, vivons heureux, vivons cachés

Vainqueur à Lens pour la première journée de Ligue 1, l’OL a confirmé les belles dispositions observées durant l’été. Ce succès ne bouleverse malgré tout pas la feuille de route d’un collectif qui a déjà pris ses marques.

Ce ne sont que 90 minutes, mais elles ont fait grand bien. Samedi, il régnait encore un peu plus d’ondes positives au-dessus de tout un club. Pourtant, il n'y a eu que trois points récoltés et il reste encore trente-trois journées à disputer. Seulement, dans le vacarme lyonnais qui a guidé le début d’été, ce déplacement à Lens aura été révélateur de l’ambiance qui a pris possession de cet OL version 2025-2026. L’objectif n’est pas d’en faire trop après ce premier succès de la saison. L’été a montré que tout pouvait aller très vite dans le football, dans le bon comme dans le moins. Seulement, il y a bien longtemps que les voyants n’avaient pas été autant au vert et aussi vite dans une saison.

Surfer sur la bonne dynamique de l’été

Samedi, le collectif a parlé pour se sortir du piège que pouvait représenter le RC Lens de Pierre Sage. En l’espace de 90 minutes, la formation de Paulo Fonseca a montré tout ce que les supporters peuvent attendre de leur équipe. Du jeu et un esprit de solidarité. Deux points mis en avant durant la préparation estivale et confirmés à Bollaert. En réalité, cette victoire que les joueurs n’ont pas considérée "comme un soulagement" a surtout eu pour point positif de confirmer les promesses de l’été. On a pu le voir avec l’OM vendredi soir, tout peut rapidement être remis en question, malgré une invincibilité en pré-saison. L’OL voulait éviter cet accroc et l’a fait.

Sur les deux dernières saisons, les Lyonnais avaient démarré par une défaite. Cela avait eu pour incidence un début de championnat compliqué l’an passé et un chemin de croix sans fin il y a deux ans. En s’imposant à Lens, les coéquipiers de Corentin Tolisso se sont enlevés une belle épine du pied, à ne pas courir après un premier succès. "C'est sûr, on veut bien plus commencer les saisons comme on l'a fait ce (samedi) soir que la saison passée, souriait Georges Mikautadze dans le nord de la France. Gagner et prendre les trois points dès le premier match, c'est ce qu'on voulait et on est venu pour ça."

Des axes de progression certains

La communion avec le parcage a pu paraitre excessive pour certains, elle trahissait surtout le sentiment du devoir accompli, la réussite de surfer sur ce qui avait rendu la préparation bien plus positive qu’espérée. Après 90 minutes, l’OL n’a pas eu besoin de tout remettre en cause après un résultat qui aurait pu être bien plus négatif malgré tout. Car il ne faut pas s’y tromper, les Lyonnais n’ont pas tout réussi samedi à Bollaert. Comme cela a souvent été le cas ces derniers mois, la formation rhodanienne a appris à jouer avec les nerfs de ses supporters. "On aurait pu être plus calme à un moment donné. On s'est un peu précipité", a avoué Niakhaté. Après un premier acte qui avait confirmé les dispositions observées lors des amicaux, l’OL a joué à souffrir pendant le second acte.

Deux visages différents, mais aussi deux gros points positifs pour le futur. "En deuxième période, on a montré un visage différent, mais avec des choses qui seront importantes pour la suite : de ne jamais abandonner, d’être solidaires et de souffrir ensemble, a noté Jorge Maciel. Le plus important, c'est que dans le vestiaire, on puisse se regarder dans les yeux et se dire qu’on a été irréprochables. On se doit d’être prêts collectivement." L’OL ne pourra pas faire un sans-faute sur 34 journées, mais ce que demande avant tout l’environnement est un état d’esprit à toute épreuve. Les défaites auront alors un goût différent et permettront de travailler dans la sérénité.

Moins d’attentes, plus de sérénité ?

C’est aujourd’hui ce qui fait la force de ce collectif qui continue de se construire jour après jour. Les recrues estivales semblent se fondre à la vitesse grand V, à l’image d’un Tyler Morton qui donne l’impression d’être là depuis plusieurs mois. Cependant, l’ensemble ne doit pas être plus enjolivé qu’il ne doit l’être. L’OL reste un club qui doit faire avec des restrictions financières et la jouer malin. Pour le moment, le cocktail semble parfaitement dosé, même si un départ de Malick Fofana rendrait cet équilibre bien plus fragile.

Il y a de l’ambition entre Rhône et Saône et cette victoire donne de la confiance, comme a pu nous le confier la direction lyonnaise au moment de quitter les entrailles de Bollaert. Mais la feuille de route reste la même : poser des principes pour regarder plus haut. Quitte à rester tapis dans l’ombre. "On est tous très soudés. On s'en fout un peu qu'on n'est pas les favoris jusqu'à Ligue 1. Mais on va tout faire pour aller le plus haut possible". Et si Georges Mikautadze avait finalement raison. Avec moins de pression, l’OL ne peut-il pas être plus dangereux ?