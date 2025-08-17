Lens - OL (0-1) : le parcage lyonnais n’a pas oublié Pierre Sage

À l’heure des retrouvailles entre l’OL et Pierre Sage, le millier de supporters lyonnais présents à Bollaert n’a pas manqué de saluer l’ancien coach. Entre banderole, applaudissements et chants, l’entraîneur français a vu qu'il restait apprécié à Lyon.

De l'un de nos envoyés spéciaux à Lens.

Quand l’un était sur le banc, l’autre avait pris place tout en haut de la tribune pour observer ce Lens - OL (0-1). Pourtant, à la fin, c’est bien Paulo Fonseca qui avait un grand sourire après avoir vu son équipe s’imposer face à la formation de Pierre Sage. Le Portugais ne voulait pas que ce duel à Bollaert se résume à un simple face-à-face avec son prédécesseur sur le banc lyonnais, mais difficile de ne pas y penser. D’autant plus quand on sait le capital sympathie qu’a gardé Sage entre Rhône et Saône.

Il avait beau être l’adversaire de l’OL samedi en fin d’après-midi, il a néanmoins reçu l’ovation de tout un parcage comme s’il était encore un membre de la famille. Ce sera très certainement à jamais le cas, mais pour ces retrouvailles, huit mois après son limogeage, Pierre Sage a eu le droit à un vrai hommage des supporters de l’OL.

Des applaudissements à l'évocation de son nom par le speaker

Le millier de fans qui avaient pris place dans le parcage de l’enceinte lensoise n’ont pas mis longtemps à montrer leur affection. Les "Pierre Sage, Pierre Sage" ont rapidement fusé, poussant le coach lensois à un petit geste de salut pour les remercier. Ayant retrouvé des anciens joueurs, membres du staff et même suiveurs samedi, le natif de Lons-le-Saunier a pu voir la marque qu’il a laissée entre Rhône et Saône. Une banderole a été déployée avant que les supporters n’applaudissent au moment de la présentation des équipes et du nom scandé par tout Bollaert. Une attitude qui a d’ailleurs poussé le public lensois à applaudir le geste du parcage lyonnais. Entre le peuple rhodanien et son ancien coach, un lien les lie à jamais.