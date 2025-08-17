Lens - OL (0-1) : le parcage lyonnais n’a pas oublié Pierre Sage

À l’heure des retrouvailles entre l’OL et Pierre Sage, le millier de supporters lyonnais présents à Bollaert n’a pas manqué de saluer l’ancien coach. Entre banderole, applaudissements et chants, l’entraîneur français a vu qu'il restait apprécié à Lyon.
De l'un de nos envoyés spéciaux à Lens.
Quand l’un était sur le banc, l’autre avait pris place tout en haut de la tribune pour observer ce Lens - OL (0-1). Pourtant, à la fin, c’est bien Paulo Fonseca qui avait un grand sourire après avoir vu son équipe s’imposer face à la formation de Pierre Sage. Le Portugais ne voulait pas que ce duel à Bollaert se résume à un simple face-à-face avec son prédécesseur sur le banc lyonnais, mais difficile de ne pas y penser. D’autant plus quand on sait le capital sympathie qu’a gardé Sage entre Rhône et Saône.
Il avait beau être l’adversaire de l’OL samedi en fin d’après-midi, il a néanmoins reçu l’ovation de tout un parcage comme s’il était encore un membre de la famille. Ce sera très certainement à jamais le cas, mais pour ces retrouvailles, huit mois après son limogeage, Pierre Sage a eu le droit à un vrai hommage des supporters de l’OL.
Des applaudissements à l'évocation de son nom par le speaker
Le millier de fans qui avaient pris place dans le parcage de l’enceinte lensoise n’ont pas mis longtemps à montrer leur affection. Les "Pierre Sage, Pierre Sage" ont rapidement fusé, poussant le coach lensois à un petit geste de salut pour les remercier. Ayant retrouvé des anciens joueurs, membres du staff et même suiveurs samedi, le natif de Lons-le-Saunier a pu voir la marque qu’il a laissée entre Rhône et Saône. Une banderole a été déployée avant que les supporters n’applaudissent au moment de la présentation des équipes et du nom scandé par tout Bollaert. Une attitude qui a d’ailleurs poussé le public lensois à applaudir le geste du parcage lyonnais. Entre le peuple rhodanien et son ancien coach, un lien les lie à jamais.
Evidemment.
Cette personalité est attachante a eu les resultats et un.impact historique.
Humilité, de chez nous ou pas loin, sagesse, technicité, un sens aiguisé du foot.
Cette journee est passée enfin... 3 points.
Je suis a partir de maintenant supporter Lensois.
Ceci jusqu a la 34eme journee.
RESPECT MONSIEUR SAGE!
Ah ben voilà tu as commencé à apprendre à mettre des virgules, c'est quand même plus sympa. Bon c'est pas encore ça, il va falloir que tu bosses encore pas mal, comme les accents et les apostrophes ...
Je donne quelques cours d'écritures à des migrants, en 4 ou 5 mois ils savent mieux écrire le français que toi, c'est dire...
Tu pourrais par exemple retourner à l'école, il n'y a pas de honte à ça...