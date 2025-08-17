Actualités
La banderole des supporters de l'OL pour Pierre Sage
La banderole des supporters de l’OL pour Pierre Sage (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Lens - OL (0-1) : le parcage lyonnais n’a pas oublié Pierre Sage

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • À l’heure des retrouvailles entre l’OL et Pierre Sage, le millier de supporters lyonnais présents à Bollaert n’a pas manqué de saluer l’ancien coach. Entre banderole, applaudissements et chants, l’entraîneur français a vu qu'il restait apprécié à Lyon.

    De l'un de nos envoyés spéciaux à Lens.

    Quand l’un était sur le banc, l’autre avait pris place tout en haut de la tribune pour observer ce Lens - OL (0-1). Pourtant, à la fin, c’est bien Paulo Fonseca qui avait un grand sourire après avoir vu son équipe s’imposer face à la formation de Pierre Sage. Le Portugais ne voulait pas que ce duel à Bollaert se résume à un simple face-à-face avec son prédécesseur sur le banc lyonnais, mais difficile de ne pas y penser. D’autant plus quand on sait le capital sympathie qu’a gardé Sage entre Rhône et Saône.

    Il avait beau être l’adversaire de l’OL samedi en fin d’après-midi, il a néanmoins reçu l’ovation de tout un parcage comme s’il était encore un membre de la famille. Ce sera très certainement à jamais le cas, mais pour ces retrouvailles, huit mois après son limogeage, Pierre Sage a eu le droit à un vrai hommage des supporters de l’OL.

    Des applaudissements à l'évocation de son nom par le speaker

    Le millier de fans qui avaient pris place dans le parcage de l’enceinte lensoise n’ont pas mis longtemps à montrer leur affection. Les "Pierre Sage, Pierre Sage" ont rapidement fusé, poussant le coach lensois à un petit geste de salut pour les remercier. Ayant retrouvé des anciens joueurs, membres du staff et même suiveurs samedi, le natif de Lons-le-Saunier a pu voir la marque qu’il a laissée entre Rhône et Saône. Une banderole a été déployée avant que les supporters n’applaudissent au moment de la présentation des équipes et du nom scandé par tout Bollaert. Une attitude qui a d’ailleurs poussé le public lensois à applaudir le geste du parcage lyonnais. Entre le peuple rhodanien et son ancien coach, un lien les lie à jamais.

    à lire également
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Lens - OL (0-1) : Maciel insiste sur "l'état d'esprit" à adopter cette saison
    2 commentaires
    1. Bidibulle
      Bidibulle - dim 17 Août 25 à 8 h 23

      Evidemment.
      Cette personalité est attachante a eu les resultats et un.impact historique.
      Humilité, de chez nous ou pas loin, sagesse, technicité, un sens aiguisé du foot.

      Cette journee est passée enfin... 3 points.
      Je suis a partir de maintenant supporter Lensois.
      Ceci jusqu a la 34eme journee.

      RESPECT MONSIEUR SAGE!

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - dim 17 Août 25 à 9 h 15

        Ah ben voilà tu as commencé à apprendre à mettre des virgules, c'est quand même plus sympa. Bon c'est pas encore ça, il va falloir que tu bosses encore pas mal, comme les accents et les apostrophes ...
        Je donne quelques cours d'écritures à des migrants, en 4 ou 5 mois ils savent mieux écrire le français que toi, c'est dire...
        Tu pourrais par exemple retourner à l'école, il n'y a pas de honte à ça...

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Lens - OL (0-1) : Maciel insiste sur "l'état d'esprit" à adopter cette saison 09:00
    La banderole des supporters de l'OL pour Pierre Sage
    Lens - OL (0-1) : le parcage lyonnais n’a pas oublié Pierre Sage 08:00
    Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
    Mikautadze après Lens - OL (0-1) : "Confirmer la bonne préparation" 07:30
    Les joueurs de l'OL contre Lens
    Niakhaté après Lens - OL (0-1) : "On devait faire le travail sur le terrain" 16/08/25
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
    Mercato : Fofana s’exprime sur son avenir à l’OL 16/08/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Lens – OL (0-1) : le top et le flop, ce qu’il faut retenir 16/08/25
    Georges Mikautadze après son but lors de Lens - OL
    L'OL s'impose à Lens non sans avoir souffert (0-1) 16/08/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - RWDM Brussels
    Lens - OL : Tessmann préféré à Merah 16/08/25
    d'heure en heure
    Georges Mikautadze lors d'OL - Lens
    L'OL a du mal face à Lens à Bollaert 16/08/25
    Jamal Alioui, nouvel adjoint de l'OL
    Lens - OL : en plus de Sage, l'OL retrouvera Alioui ce samedi 16/08/25
    Amel Majri, joueuse de l'OL
    Majri, à jamais dans l'histoire de l'OL Lyonnes 16/08/25
    Corentin Tolisso au moment du sacre à la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus
    Giroud, Pogba, Thauvin... Tolisso va retrouver des champions du monde 16/08/25
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lens - OL : des nouveautés au niveau du règlement de la Ligue 1 16/08/25
    Les joueurs de l'OL contre Hambourg
    L'OL s'avance en Ligue 1 avec une moyenne d'âge basse 16/08/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso (OL) : "Ce brassard représente beaucoup pour moi" 16/08/25
    Lens - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 16/08/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Lens - OL : Merah ou Tessmann dans l'entrejeu ? 16/08/25
    Les joueurs de l'OL lors du match à Hambourg
    La sérénité de l'OL à l'épreuve de la compétition 16/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut