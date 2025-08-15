Lens - OL, ce n'est pas Sage contre Fonseca

Ce samedi (17h00), Pierre Sage retrouve son ancienne équipe dirigée sous les ordres de Paulo Fonseca. Un duel qui n'a rien de personnel.

Voir Pierre Sage faire ses valises pendant que Paulo Fonseca débarquait dans le Rhône avait fait jaser. Entre les deux coachs, il existe forcément une histoire commune avec l'OL. Forcément, le match de samedi pour la reprise de la Ligue 1 sera particulier. Toutefois, pour les deux, aucune animosité, si ce n'est sur le plan sportif (17h00). Les deux techniciens ayant logiquement l'objectif commun de bien démarrer le championnat. En conférence de presse ce jeudi, les deux entraîneurs ont été interrogés sur le potentiel avantage des deux équipes d'avoir connu le même coach… Pierre Sage.

Fonseca : "Je ne sais pas si c'est un avantage de connaitre les joueurs."

Entre Rhône et Saône, Paulo Fonseca se montrait dubitatif en raison des différents mouvements autour du club lyonnais dans ce mercato estival. En huit mois, le groupe rhodanien a connu une refonte sur les hommes et également sur la philosophie. "Ce n'est pas un match de Pierre contre Paulo, c'est un match de Lens contre Lyon. Je ne sais pas si c'est un avantage de connaitre les joueurs. Peut-être qu'il connaît bien notre intention. Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs. Aujourd'hui, nous regardons tous les matchs de l'autre équipe. Après, ce sont des questions stratégiques.", confiait-il en conférence de presse.

L'ancien coach du Milan AC en a ensuite profité pour évoquer la reconnaissance qu'il avait pour Pierre Sage tout en affirmant l'esprit de compétition en tant qu'entraîneur de haut niveau. "Je connais bien Pierre, je sais qu'il a fait une belle saison ici. Je connais parce que j'ai joué contre lui, mais j'ai une impression très positive comme personne et comme entraîneur. Notre vie est comme ça. Un jour, je suis ici. Un autre jour, Pierre est ici ou dans un autre club. Pour moi, c'est une question normale. Je comprends le sentiment de Pierre, je respecte beaucoup la personne, mais samedi, nous sommes adversaires. Je veux gagner, il veut gagner, c'est normal." poursuivait-il.

Sage : "La vérité du championnat sera autre."

Du côté du Pas-de-Calais, Pierre Sage rappelait son passé avec l'OL, l'Académie et l'avantage qu'il pourrait représenter. "Si on a une projection d'effectif par rapport à l'OL sur ce match de samedi, je peux avoir entraîné entre 10 et 11 joueurs de l'équipe qui sera alignée. Notamment avec un jeune joueur que j'ai eu en U16 (Khalis Merah). Donc je les connais assez bien. Cela nous donne un avantage sur le fait de connaître les personnes. Mais ça ne donne pas forcément un avantage sur la coordination entre les personnes et ce que leur demande leur coach depuis qu'il a pris ma place", assurait-il de son calme olympien en conférence de presse.

Enfin, le Jurassien, tout comme son homologue portugais, a observé la préparation estivale de son adversaire pour prendre une première température. "Je connais les joueurs individuellement. Je commence à bien les connaître grâce aux observations qu'on a menées durant la préparation. Notamment sur ce qu'ils sont capables de faire collectivement. Mais la vérité du championnat sera autre parce qu'ils ont encore signé des joueurs entre le dernier match qu'on a observé et le match qu'on va disputer. En plus il y aura le retour de Corentin Tolisso."

Ce samedi à 17h00, les yeux ne seront malheureusement pas tournés vers la poignée de main d'avant-match entre les deux coachs. Fonseca toujours interdit de banc et vestiaire, il faudra patienter jusqu'à la 34ᵉ et dernière journée. De l'eau aura coulé sous les ponts d'ici là.