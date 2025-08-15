Mercato : Matic fait ses adieux à "un voyage inoubliable" à l’OL

À 37 ans et après 18 mois à l’OL, Nemanja Matic a quitté le navire jeudi d’un commun accord avec le club. Sans rancœur, malgré la fin compliquée, mais avec le sentiment du travail accompli.

Dans l’opération réduction de la masse salariale, il était le dernier résistant. Corentin Tolisso faisait bien partie de cette liste, mais la direction lyonnaise a rapidement mis les barbelés pour son capitaine. On ne peut pas en dire autant pour Nemanja Matic. Malgré son pedigree et son impact dans le vestiaire, le Serbe traînait un trop lourd salaire pour simplement s’asseoir sur le banc, Paulo Fonseca ne comptant plus sur lui dans le onze titulaire. Une solution devait être trouvée avant la fin du mercato et elle a finalement eu lieu ce jeudi 14 août avec l’annonce d’une rupture à l’amiable du contrat de Matic. Un an avant la fin de l’aventure programmée en juin 2026, le milieu quitte donc un club qu’il avait rejoint en janvier 2024.

"Ensemble, nous avons réussi à ramener le club en haut !"

Malgré une fin en eau de boudin entre sa non-utilisation contre Manchester United, des gestes d’humeur à Monaco et cette sanction de deux matchs pour son absence de soutien à la campagne pour la liberté LGBT, Nemanja Matic a permis à l’OL de sortir des entrailles de la Ligue 1. Son arrivée dans une période sombre a permis de rehausser le niveau et d’atteindre une qualification européenne inespérée. Ce sont avant tout ces moments que le Serbe veut retenir. "C’était un voyage inoubliable. J’ai créé de nombreux souvenirs éternels dans ce club. Ensemble, nous avons réussi à ramener le club tout en haut ! Merci aux incroyables fans de l’OL dans le monde entier ! Je vous souhaite bonne chance pour la saison à venir." À 37 ans, Nemanja Matic va désormais se mettre en quête d’un ultime challenge.