Actualités
Les joueurs de l'OL face à Rennes, dont Matic
Les joueurs de l’OL face à Rennes, dont Matic (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : Matic fait ses adieux à "un voyage inoubliable" à l’OL

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • À 37 ans et après 18 mois à l’OL, Nemanja Matic a quitté le navire jeudi d’un commun accord avec le club. Sans rancœur, malgré la fin compliquée, mais avec le sentiment du travail accompli.

    Dans l’opération réduction de la masse salariale, il était le dernier résistant. Corentin Tolisso faisait bien partie de cette liste, mais la direction lyonnaise a rapidement mis les barbelés pour son capitaine. On ne peut pas en dire autant pour Nemanja Matic. Malgré son pedigree et son impact dans le vestiaire, le Serbe traînait un trop lourd salaire pour simplement s’asseoir sur le banc, Paulo Fonseca ne comptant plus sur lui dans le onze titulaire. Une solution devait être trouvée avant la fin du mercato et elle a finalement eu lieu ce jeudi 14 août avec l’annonce d’une rupture à l’amiable du contrat de Matic. Un an avant la fin de l’aventure programmée en juin 2026, le milieu quitte donc un club qu’il avait rejoint en janvier 2024.

    "Ensemble, nous avons réussi à ramener le club en haut !"

    Malgré une fin en eau de boudin entre sa non-utilisation contre Manchester United, des gestes d’humeur à Monaco et cette sanction de deux matchs pour son absence de soutien à la campagne pour la liberté LGBT, Nemanja Matic a permis à l’OL de sortir des entrailles de la Ligue 1. Son arrivée dans une période sombre a permis de rehausser le niveau et d’atteindre une qualification européenne inespérée. Ce sont avant tout ces moments que le Serbe veut retenir. "C’était un voyage inoubliable. J’ai créé de nombreux souvenirs éternels dans ce club. Ensemble, nous avons réussi à ramener le club tout en haut ! Merci aux incroyables fans de l’OL dans le monde entier ! Je vous souhaite bonne chance pour la saison à venir." À 37 ans, Nemanja Matic va désormais se mettre en quête d’un ultime challenge.

    à lire également
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Lens - OL, ce n'est pas Sage contre Fonseca
    4 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - ven 15 Août 25 à 9 h 10

      Sympa !

      Signaler
    2. Mimoun
      Mimoun - ven 15 Août 25 à 9 h 14

      J'espère que les recrues seront au rendez-vous car entre lui, Lacaz, Cherki et Almada (non please, pas Fofana 😱) on perd tout de même de vrais talents de footballeurs (je ne parle pas du coach, changement acté en cours de saison dernière, et puis je ne vais pas faire du Tonga et rabâcher mes rancœurs à chaque occasion (ouh là, il ne va pas aimer ! je risque le "tocard" de circonstance, voire pire...)
      Je ne cite pas Perri, c'est un peu injuste peut-être, mais je n'ai jamais été séduit par ce gardien (la honte d'écrire cela me guette peut-être dès le match de samedi ?)

      Signaler
    3. Mimoun
      Mimoun - ven 15 Août 25 à 9 h 18

      Tiens, Geubbels au Paris FC... un article sur un ancien ? (en voilà un que je ne regrette pas d'avoir vu partir, mais peut-être va-t-il se révéler enfin cette année ?...

      Signaler
    4. MICAL
      MICAL - ven 15 Août 25 à 9 h 19

      Entre le palmarès et la classe de Matic et le comportement de Fonseca, le choix est vite fait.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL face à Rennes, dont Matic
    Mercato : Matic fait ses adieux à "un voyage inoubliable" à l’OL 08:50
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Lens - OL, ce n'est pas Sage contre Fonseca 08:00
    Abner fêtant son premier but avec l'OL
    Le vestiaire de l'OL a salué la future paternité d'Abner ce jeudi 07:30
    Ousmane Fofana avec son cousin Malick lors de sa signature à l'OL
    Le cousin de Malick Fofana rejoint l'OL Académie 14/08/25
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    L'OL et Matic mettent un terme à leur collaboration 14/08/25
    Yacine Chaib, joueur de l'OL, contre Middlesbrough
    Mercato : l’OL officialise le départ de Chaïb à Molenbeek 14/08/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Mercato : Tolisso s’est "posé des questions" sur son futur à l’OL 14/08/25
    Yacine Chaïb et Téo Barisic lors de Hambourg - OL
    Mercato : Chaïb (OL) va rejoindre le RWDM Brussels 14/08/25
    d'heure en heure
    Pierre Sage, entraineur de l'OL
    Lens - OL : Sage revient sur ses futures retrouvailles 14/08/25
    Les U19 de l'OL contre Andrézieux
    OL Académie : des sourires pour les U19 et U17 mercredi 14/08/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca (OL) : "Le groupe m’a envoyé des signaux positifs pour cette saison" 14/08/25
    Tolisso (OL) : "J’ai eu peur, je ne vais pas le cacher" 14/08/25
    Rémy Descamps (OL) sort sur corner face à Saint-Etienne
    Lens - OL : Fonseca confirme la titularisation de Descamps 14/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    Mercato : Majorque aimerait une assurance bancaire de l'OL pour Greif 14/08/25
    Cyrille Dolce, formateur à l'OL Académie
    Cyrille Dolce (ex-OL) va rebondir au Maroc 14/08/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Matic toujours absent de l'entraînement de l'OL 14/08/25
    Moussa Niakhaté et Clinton Mata faisant la célébration de Georges Mikautadze lors d'OL - Rennes
    Ligue 1 : et si l’OL terminait sur le podium ? 14/08/25
    Lindsey Horan lors d'OL - AS Roma.
    Avec le départ de Marozsan, Heaps récupère le 10 à l’OL Lyonnes 14/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut