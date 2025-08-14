L'OL et Matic mettent un terme à leur collaboration

Arrivé en janvier 2024, Nemanja Matic n'est désormais plus un joueur de l'OL. Le joueur serbe et le club ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration.

Qu'importe la fin qui n'a pas été celle espérée, il restera un des très grands noms du football européen à être passé par l'OL. Depuis ce jeudi, Nemanja Matic et le club rhodanien ont choisi de prendre des chemins différents. Encore absent à l'entraînement, à deux jours du match contre Lens, le milieu serbe a trouvé un accord pour une rupture anticipée du contrat qui le liait encore à la formation lyonnaise. La fin de la collaboration a été officialisée par l'OL dans un communiqué. "L’Olympique lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Nemanja Matić pour une résiliation anticipée du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2026."

Une rupture lors du quart contre Manchester United

À 37 ans, le Serbe ne s'entraînait plus à Lyon depuis une semaine. Il avait été aperçu à Belgrade jeudi dernier avant de retrouver Paris en début de semaine. Disposant d'un salaire conséquent (environ 400 000 euros mensuels), Matic était un candidat à un départ. Samedi dernier à Bourgoin, Matthieu Louis-Jean avouait travailler "sur une solution qui convient à tout le monde". Un même discours tenu par Paulo Fonseca ce jeudi en conférence de presse.

Finalement, la relation entre l'expérimenté milieu et l'OL n'a duré que 18 mois et la double confrontation contre Manchester United avait marqué une rupture avec le staff en place. Malgré une fin en eau de boudin, Nemanja Matic restera un acteur majeur du fantastique deuxième semestre de la saison 2023-2024 et du sauvetage miraculeux de l'OL en Ligue 1, avec une qualification européenne à la clé. Un grand monsieur du football européen, mais qui ne correspondait plus au projet lancé depuis cet été.