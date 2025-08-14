L'OL et Matic mettent un terme à leur collaboration

Arrivé en janvier 2024, Nemanja Matic n'est désormais plus un joueur de l'OL. Le joueur serbe et le club ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration.
Qu'importe la fin qui n'a pas été celle espérée, il restera un des très grands noms du football européen à être passé par l'OL. Depuis ce jeudi, Nemanja Matic et le club rhodanien ont choisi de prendre des chemins différents. Encore absent à l'entraînement, à deux jours du match contre Lens, le milieu serbe a trouvé un accord pour une rupture anticipée du contrat qui le liait encore à la formation lyonnaise. La fin de la collaboration a été officialisée par l'OL dans un communiqué. "L’Olympique lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Nemanja Matić pour une résiliation anticipée du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2026."
Une rupture lors du quart contre Manchester United
À 37 ans, le Serbe ne s'entraînait plus à Lyon depuis une semaine. Il avait été aperçu à Belgrade jeudi dernier avant de retrouver Paris en début de semaine. Disposant d'un salaire conséquent (environ 400 000 euros mensuels), Matic était un candidat à un départ. Samedi dernier à Bourgoin, Matthieu Louis-Jean avouait travailler "sur une solution qui convient à tout le monde". Un même discours tenu par Paulo Fonseca ce jeudi en conférence de presse.
Finalement, la relation entre l'expérimenté milieu et l'OL n'a duré que 18 mois et la double confrontation contre Manchester United avait marqué une rupture avec le staff en place. Malgré une fin en eau de boudin, Nemanja Matic restera un acteur majeur du fantastique deuxième semestre de la saison 2023-2024 et du sauvetage miraculeux de l'OL en Ligue 1, avec une qualification européenne à la clé. Un grand monsieur du football européen, mais qui ne correspondait plus au projet lancé depuis cet été.
Voila c'est officiellement fini , comme on l'avait compris depuis plusieurs jours déjà .
Au moins ça n'aura pas fini en pugilat, mais plutôt dans le respect des uns et des autres. Attendons les infos
La classe, d'accepter la résiliation de son contrat.. D'autres joueurs préfèrent faire banquette pendant un an en savourant leur bon salaire..
Il a sûrement un dernier projet en tête
Dans le foot, il y a aussi des gentlemans... joueurs comme agents, capables de trouver des solutions acceptables par toutes les parties.
Tout se négocie en fait, mais au calme et en silence, à l'abri des oreilles des médias... 🫶
Oui c'est vrai, parfois le foot se rapproche des valeurs qui nous parlent, même si cela reste occasionnel... C'est tout de même encourageant 👍
Un dossier réglé. Diawara et Paul dans la foulée ,pour aller à Bollaert l’esprit serein ? 🙏🏽
@Monark. Et recruter Zolkowski. Comme toi, je l’espère.
On oublie trop facilement que son absence voulu par Fonseca nous a couté la qualification.
Surprenant .
Il doit avoir quelque chose en tête pour rebondir , car s'assoir sur un an de salaire ainsi , c'est extrêmement rare .
Un aouar nous a plombé en restant jusqu'au bout de son contrat par exemple .
C'est mieux pour tout le monde car la rupture semblait consommée entre lui et le coach , ça aurait plombé l'ambiance .
Il va avoir une partie de son salaire par l'OL en indemnité.
"Un aouar nous a plombé en restant jusqu'au bout de son contrat par exemple ."
On en parle peu mais la fin d'Aouar ça restera une des plus grandes déceptions des 10 dernières années à l'OL sur le plan individuel.
De 2017 à 2019 il est excellent (son duo avec Ndombélé en poules vs City avait impressionné Guardiola).
2019-20 en LdC il est magnifique (leader du trio composé de lui, Guimaraes et Caqueret, et auteur de l'un des plus beaux matches de l'histoire de l'OL vs City en quart de LDC, Guardiola avait à nouveau fait des cauchemars).
2020-21 il est dans le trio titulaire (avec Paqueta et T. Mendes, quand Guimaraes était un peu moins bien) qui nous fait être premier à la trêve, avant de s'écrouler en fin de saison.
2021-22 il commence très bien sous Bosz, puis s'écroule et ne s'en relèvera jamais et finira en 2022-23 de manière chaotique.
Il ne s'assoit sur rien du tout,on ne connaît pas les conditions .
Un joueur qui devait apporter sa science tactique, son expérience, sa justesse technique et sa hargne dans les gros matches.
Or, l'histoire se souviendra que lorsqu'est arrivé une double confrontation vs Manchester United (son ancien club) en quart de finale d'Europa Ligue, un coach imbu de sa personne aura préféré faire jouer titulaire - aller et retour ! - un joueur de niveau National pour la première fois depuis un an et demi.
Alors même que Matic était, d'après les infos de l'Equipe, le joueur le plus acclamé par les fans d'Old Trafford ce soir là à l'échauffement, devant même les joueurs actuels de MU.
Ce qui en dit long sur le respect et le charisme que le Serbe dégage au coeur du foot européen.
Alors certes cela nous a gâché une opportunité unique de gagner un titre européen avec une équipe mythique mais que Fonseca soit pardonné puisqu'il nous a malgré tout qualifiés en LdC via le Championnat après ! Ah non en fait il a de manière immonde bazardé le derby à Sainté qui a suivi en mettant AMN, Tagliafico, Mata, Almada, Fofana sur le banc alors que Perri était déjà absent. Mais heureusement il s'est rattrapé en accrochant le top 4 à Monaco et profitant des défaites simultanées miraculeuses de Nice, Lille et Strasbourg ! Ah bah non là aussi il a préféré titulariser Tessman et Veretout plutôt que Cherki, alors qu'on était déjà privés de Tolisso, blessé...
Bon allez faut pas avoir de rancoeur, il paraît que Fonseca nous a fait faire des super sorties de balles vs Majorque en amical, alors passons l'éponge, une victoire avec style vs Majorque en amical ça vaut bien toutes les Ligue Europa du monde !!!
Et la bise aux camarades jeanmasse et cavegone surtout 😉
Je suis d’accord avec toi ! Mais j’attend quand même de voir la saison actuelle avant de le flinguer… On ne sait jamais, peut être aura-t-il appris de ses erreurs ?
Oui et surtout qu'il est incapable de gérer la pression alors cet OL low cost va peut être le décontracter...
Je ne comprends vraiment pas pourquoi il a mis de côté alors qu'il était super important au milieu, une qualité de passe incroyable et un sens du placement au top, une conservation de balle de dingue bref je n'ai pas aimé certaines choses dans son attitude mais question foot il est bon
Bien d'accord avec toi.
Après selon certains faut pas critiquer trop Fonseca car on a été brillants vs Auxerre en L1 et vs Majorque en amical.
Donc bon si on a fait du beau jeu à l'Abbé Deschamps et au stade Pierre Rajon en amical ca pardonne les déroutes d'Old Trafford, Geoffroy Guichard et Louis II !!!
Ah ca yai il part...
J'oublierai jamais ce qu'il nous a apporter.
Respect!
Bonne route à lui.
Ca serait quand meme sympa qu'Akouokou en fasse de meme pour qu'on puisse tourner cette page du couac Fonseca.
Cette histoire de mise à l'écart contre MU j'en démord pas,pour moi Fonseca veut le sanctionné des propos qu'il a tenu en conf de presse d'avant match sur Onana.
Et franchement si il l'avais dit et assumer, j'aurais pu le concevoir.
C'est ce manque de communication qui fait que Fonseca et mal apprécié c'est dommage, aujourd'hui il sais tres bien qu'il s'est complètement vautré et si il assumait il aurait ma sympathie.
Apres bon faut savoir tourner la page aussi Tonga...😉
Et je pense que je suis autant déçu que toi.
il faut se souvenir qu'il était venu en conf de presse d'avant match avec Matic , qui devait donc jouer .
Saura t'on un jour les dessous de cette triste histoire ?
on parle de la titularisation du duo Akouokou Veretout, mais l'équipe va quand même en prolongation avec eux et mène de deux buts. Pour moi la plus grosse erreur est de faire entrer DCC au lieu de Matic, ce qui fait qu'on n'a plus de milieux, toute la défense est sur la même ligne, et tu transmets la peur aux joueurs au lieu de faire entrer un gars expérimenté et serein qui aurait su casser les attaques adverses et gagner du temps.
Je lui en veux moins sur le derby, la compo est lunaire, mais il y a les circonstances atténuantes dues à l'état de choc causé par MU.
Oui en plus de son XI pourri ses changements son nazes aussi.
Perri nous maintient dans le match mais on aurai dû être menés 3-0 à la 60ème, ce qui d'ailleurs aurait été plus facile à vivre.
Les miracles de la fin de 2nde MT nous remettent dedans face au MU le plus médiocre de ces 20 dernières années mais le mal avait été déjà fait par ce bon vieux Paulo, trop soucieux de se la péter en faisant un "coup" à l'échelle européenne et qu'on parle de lui comme un mélange de Mourinho et Guardiola.
Pour l'heure c'est juste l'arrogance d'un Rudi Garcia ou un Claude Puel mais sans qualif en demi de LdC.
Salut l'Habile on va surtout en prolongation quand il fait entré Tessman et Lacazette a la place de....?
Akouokou et Veretout!
Avec ces 2 la sur le terrain on prenait l'eau et on ne créait pas grand chose, mise a part la fulgurance de Cherki juste avant la mi-temps.
"Salut l'Habile on va surtout en prolongation quand il fait entré Tessman et Lacazette a la place de....?
Akouokou et Veretout!"
Bien dit leroilyon...
A en lire certains ce sont ces quiches de Akouokou et Veretout qui nous auraient fait accrocher MU..
salut vous deux, merci leroilyon pour le rappel, je ne me souvenais plus qui était sorti à la place du général.
Mais attention Tonga, je n'ai pas dit qu'on allait en prolongation grâce à eux, je voulais dire qu'on y est allé malgré leur présence, et que pour moi la non entrée de Matic en prolongation était une encore plus grande erreur (on peut se dire qu'il n'avait pas 90' dans les jambes, mais dans ce cas il fallait au moins titulariser Tessmann à la place d'Akouokou).
"Mais attention Tonga, je n'ai pas dit qu'on allait en prolongation grâce à eux, je voulais dire qu'on y est allé malgré leur présence, "
Oui je comprends mais imagine toi où l'on aurait pû être sans eux du coup 😉
"que pour moi la non entrée de Matic en prolongation était une encore plus grande erreur"
Bien d'accord avec toi !
"ans ce cas il fallait au moins titulariser Tessmann à la place d'Akouokou"
Et oui les gens oublient que Fonseca a aussi fait passer Tessman (que je n'apprécie pas grandement mais quand même...) derrière Akouokou.
Décidemment quel tandem de choc Veretout & Akouokou, quel génie ce Fonseca.
Un grand , un très grand joueur .
On a eu la chance de l'avoir pendant une année avec pierre Sage ; il nous a grandement aidé à remonter au classement .
Ensuite cette année ça s'est mal terminé , il aurait encore apporté pendant 6 bons mois si Sage était resté , mais il n'était pas adapté à ce que le nouveau coach voulait développer .
Il s'en va dignement , après une brillante carrière .
A Manchester il est une légende .
Le problème de Matic aura été de tomber en même temps que le trio de cadors Veretout-Akouokou-Tessman.
Un peu comme Tsonga ou Monfils qui n'auront pas gagné de GC car tombés durant l'ère Federer-Nadal-Djoko.
Alors certains me diront que Veretout-Akouokou-Tessman en foot ca a rien à voir avec Federer-Nadal-Djoko en tennis, mais à ceux là je leur répondrai que c'est ce que Fonseca pense et vu que Fonseca est le coach alors sa parole est reine.
« Le problème de Matic aura été de tomber en même temps que le trio de cadors Veretout-Akouokou-Tessman.
Un peu comme Tsonga ou Monfils qui n'auront pas gagné de GC car tombés durant l'ère Federer-Nadal-Djoko »
Ça tu le mets de côté dans ton livre d’or hein ? j’adore ! 😉
Moi aussi ça me troue le c. qu’on se passe du talent de Matic au profit d’Akouokou et surtout Veretout là dessus je te suis totalement.
Surtout que Matic étant ancien de MU y avait vraiment de la matière à exploiter.
Là où quand même je diverge de toi c’est que ça aurait pu marcher et c’était pas loin. L’attitude hautaine et prétentieuse de Fonseca je suis moins regardant.
Faut dire qu’autour de moi les meilleurs coachs sont de vrais canards (avec un o) dans la vie de tous les jours (non je donne pas de noms même si j’ai très envie 🤭)
un grand merci à lui pour tout ce qu'il a apporté lors de son court passage. Sur les images de vie de groupe, on le voit toujours impliqué et il ne fait aucun doute qu'il aura beaucoup apporté aux jeunes, ne serait-ce que par son professionnalisme.
Le dernier paragraphe de l'article résume parfaitement son passage.
Je trouve qu'il a l'âme d'un futur dirigeant.
Bonne continuation Nema !
Pour Akouokou , son sort est réglé aussi , il ne fait plus partie de l'effectif non plus .
Ils vont régler son départ tranquillement dans les deux semaines qui viennent .
En même temps de l'avis de certains il a été monstrueux vs MU alors entre la concurrence du Bayern, de Liverpool et du Real pour le recruter, l'OL ne pourra résister aux offres.
« En même temps de l'avis de certains il a été monstrueux vs MU » 😂
Salut Tonga, t’aurais pas un tout p’tit peu le sens de l’exagération ? 🤭
Bah ouai c'est parce que vous me fatiguez, ça 😉
merci à lui pour nous avoir aider au oment où nous en avions le plus besoin
pour ma part je comprends le fait que sur la fin il ne fasse plus parti des plans de l'entraineur, même si cerrtain pensent le contraire et croient qu'il nous aurait aider à être champion d'europe.
bref il a été important une petite page ce tourne.
espérons que ça va ouvrir la porte à un recrutement pour un plus pour l'équipe, perso j'aimerais un défensur central en plus pour bouger le cul à Niakaté mais bon d'autres vont me dire que la priorité est devant je peux aussi l'entendre.
perso j'aurais bien vu un joueur comme Montassar Talbi de Lorient international tunisien que je trouve assez intéressant même si pas non plus un monstre du poste. il y a aussi le petit Polonais Zolkowski mais lui c'est plus un pari pour le futur...
dans tous les cas content d'avoir eu Matic au moment où notre équipe avait besoin de stabilité au milieu et même si sur la fin je le trouvait trop lent encore merci à lui et bon vend pour la suite....
"pour ma part je comprends le fait que sur la fin il ne fasse plus parti des plans de l'entraineur, même si cerrtain pensent le contraire et croient qu'il nous aurait aider à être champion d'europe."
Je l'aurai compris si il avait été en concurrence avec Paqueta et Guimaraes, pas avec Foiretout et Claqueaucou !
Matic a dû toucher ses 4 millions de salaire restant d'un coup!
L'OL a au moins fait l'économie des charges...
Matic ne perd rien, l'OL perd moins , l'état perd tout...
L'état ne pert jamais.il y a toujours des impôts et contributions sur tout type de transaction.
Les gars, pourquoi remettez -vous une pièce dans le jukebox sur ce maudit match ? Vous voulez qu’on se fasse du mal encore longtemps? Tournons la page à présent . Il y en a une nouvelle à écrire avec cette saison qui se profile et un effectif qui est loin d’être bancal ( pour peu qu’on finalise les dossiers de Greif et du jeune défenseur polonais ). Croisons les doigts, on vivra encore des moments très exaltants. ❤️💙
hélas le polonais je n'y crois plus ; s'il vient je me prend une cuite au champagne