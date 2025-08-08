Actualités
Nemanja Matic lors d'OL - RWDM Brussels
Nemanja Matic lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : Matic aperçu à Belgrade pour un match du Partizan jeudi

  • par David Hernandez
  • 9 Commentaires

    • Absent de l’entraînement jeudi, Nemanja Matic était loin de Lyon. Le milieu serbe a assisté au match entre le Partizan et Hibernian, en Ligue Europa Conférence.

    Ce samedi, Nemanja Matic sera-t-il sur la pelouse ou le banc du stade Pierre Rajon ? Très difficile à savoir, car ces dernières heures, le milieu a brillé par son absence du côté de Décines. Quand Paulo Fonseca continuait à intégrer ses nouvelles recrues que sont Pavel Sulc et Tyler Morton en vue du dernier amical de l’OL contre Getafe, Matic était aux abonnés absents au GOLTC. Aucune communication n’a été faite sur cette absence, mais quoi qu’il en soit, le Serbe s’est offert un retour au pays. En effet, les médias serbes ont immortalisé la présence de Nemanja Matic du côté du Stadion Partizana à Belgrade. Formé du côté de l’Etoile Rouge, l’ancien international a passé une saison au Partizan durant sa jeunesse et n’est donc pas un inconnu au sein du club octuple champion de Serbie.

    Un avenir flou à l'OL

    Une visite de courtoisie en apparence qui a fait plaisir à bien des jeunes supporters serbes, tout heureux de pouvoir observer l’une des légendes des "Aigles", surnom donné à la sélection. En attendant de connaitre les raisons de cette absence à Décines, l’avenir de Nemanja Matic à l’OL reste incertain. Sur le banc lors des cinq matchs amicaux, le milieu n’est pas forcément dans les plans de Paulo Fonseca. Possédant l’un des plus gros salaires du vestiaire, Matic devrait occuper l’espace mercato d’ici début septembre.

    9 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - ven 8 Août 25 à 14 h 19

      Ce n'est pas normal. J'espère que ce n'est pas pour faire comprendre au club qu'il sait qu'il ne jouera pas mais qu'il compte quand même rester et faire ce qu'il veut.

      Signaler
      1. Bioman
        Bioman - ven 8 Août 25 à 14 h 46

        Il est suspendu par la LFP pour les 2 premiers matchs, et ne sera, sous doute, pas titulaire contre Getafe et encore moins cette saison...Si le club l'a autorisé ....Et qu'il en profite pour trouver un bon challenge ailleurs, je n'y vois guère de problème.

        Signaler
        1. Toitoi
          Toitoi - ven 8 Août 25 à 14 h 52

          Si le club l'a autorisé.

    2. OLVictory
      OLVictory - ven 8 Août 25 à 14 h 27

      Ca sent bon pour un transfert ça ! Très bon même…

      Signaler
    3. Avatar
      ciresglover - ven 8 Août 25 à 14 h 35

      L’entraînement étant le matin il peut être à Belgrade le soir et revenir le lendemain il peut se payer un voyage privé sans devoir renoncer à remplir son frigidaire la semaine suivante.
      Maintenant la situation est claire il sera sur le banc donc à lui de decider si il veut changer d’air.

      Signaler
    4. Groot
      Groot - ven 8 Août 25 à 14 h 40

      Moi je comprend pas pourquoi on s'est battu pour qu'il vienne et pourquoi aujourd'hui on se batte pour qu'il parte.
      Il est pas si mauvais.. Faut assumer les transferts qui ont été fait à un moment.
      S'il avait une opportunité de partir ok, mais j'ai du mal à comprendre qu'on pousse qqun, surtout lui dans sa situation, dehors.
      Certes c'est pas le meilleur physiquement, mais il apporte beaucoup d'autres choses sur le terrain et en dehors..

      Signaler
      1. Bioman
        Bioman - ven 8 Août 25 à 14 h 47

        En fait tu multiplies tout ce que tu as dit par son très gros salaire, et tu comprendras pourquoi il vaudrait mieux le voir partir...

        Signaler
      2. Avatar
        Balley - ven 8 Août 25 à 14 h 53

        Alors moi je comprends bien pk on souhaiterait qu'il parte, en revanche je suis plutôt partisans pour qu'il reste, même agé, c'est un excellent joueur, notamment sous pression, ce qui n'est pas la qualité première de ses collègues sur sa ligne

        Signaler
    5. Gerard
      Gerard - ven 8 Août 25 à 14 h 45

      D'après les récents articles, Paulo Fonseca, aurait eu, enfin devait avoir en tout cas, un entretien sérieux, mais en douceur, avec Nemanja Matic.
      Auraient-ils, tous deux, envisagé un retour au pays ? À son âge, ce serait peut-être bien, non ?

      Signaler

