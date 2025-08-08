Absent de l’entraînement jeudi, Nemanja Matic était loin de Lyon. Le milieu serbe a assisté au match entre le Partizan et Hibernian, en Ligue Europa Conférence.

Ce samedi, Nemanja Matic sera-t-il sur la pelouse ou le banc du stade Pierre Rajon ? Très difficile à savoir, car ces dernières heures, le milieu a brillé par son absence du côté de Décines. Quand Paulo Fonseca continuait à intégrer ses nouvelles recrues que sont Pavel Sulc et Tyler Morton en vue du dernier amical de l’OL contre Getafe, Matic était aux abonnés absents au GOLTC. Aucune communication n’a été faite sur cette absence, mais quoi qu’il en soit, le Serbe s’est offert un retour au pays. En effet, les médias serbes ont immortalisé la présence de Nemanja Matic du côté du Stadion Partizana à Belgrade. Formé du côté de l’Etoile Rouge, l’ancien international a passé une saison au Partizan durant sa jeunesse et n’est donc pas un inconnu au sein du club octuple champion de Serbie.

Un avenir flou à l'OL

Une visite de courtoisie en apparence qui a fait plaisir à bien des jeunes supporters serbes, tout heureux de pouvoir observer l’une des légendes des "Aigles", surnom donné à la sélection. En attendant de connaitre les raisons de cette absence à Décines, l’avenir de Nemanja Matic à l’OL reste incertain. Sur le banc lors des cinq matchs amicaux, le milieu n’est pas forcément dans les plans de Paulo Fonseca. Possédant l’un des plus gros salaires du vestiaire, Matic devrait occuper l’espace mercato d’ici début septembre.