OL : Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata bientôt centenaires

Deux joueurs de l'OL vont prochainement arriver au cap des 100 matchs avec l'OL. D'ici à la fin de l'hiver, Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata atteindront cette barre symbolique.

Aujourd'hui, l'OL compte "seulement" trois "centaines" dans son effectif. Corentin Tolisso (290), Rachid Ghezzal (128) et Nicolas Tagliafico (119) ont dépassé ce nombre symbolique. Une donnée logique puisqu'Alexandre Lacazette (391), Rayan Cherki (185) ou encore Maxence Caqueret (184) ont quitté le club en 2025. Mais rapidement, il devrait compter deux membres de plus dans ce cercle.

Maitland-Niles probablement avant Mata

Probablement courant février, Ainsley Maitland-Niles et Clinton Mata dépasseront cette barre des 100 apparitions avec les septuples champions de France. L'Anglais en est pour l'instant à 95, tandis que l'Angolais en recense 93. Au vu de leur statut, les deux défenseurs titulaires devraient assez vite atteindre cette barre symbolique.

En raison de sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations, le compère de Moussa Niakhaté en charnière centrale mettra sans doute davantage de temps que le latéral droit. Ils se rapprocheront alors du top 150 des footballeurs les plus capés de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Il s'agit actuellement de Milan Biševac, qui a porté à 101 reprises ce maillot rouge et bleu.