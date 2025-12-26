OL académie : le bilan des U17 et U19 à la mi-saison

Respectivement premiers et deuxièmes, les U17 et U19 de l'OL ont globalement réussi leur première moitié de saison. Mais la dynamique est moins bonne dernièrement.

Il y a du mieux chez les U17 et les U19 de l'OL. Le précédent exercice avait été manqué dans les grandes largeurs, et les aménagements pris cet été avaient pour but d'y remédier. Tout n'est pas encore parfait, on le voit bien ces dernières semaines, mais les résultats sont globalement positifs jusqu'à présent.

Les U17 en tête, mais...

Les plus jeunes, par exemple, sont en tête de leur poule. Ils ont gagné 10 de leurs 15 matchs de championnat. Avec 33 points, ils devancent Metz (30) et Sochaux (28). Néanmoins, ils restent sur deux nuls de rang, et auraient donc pu compter une marge plus importante sur leurs concurrents.

Le bilan est cependant très correct, les Gones disposant notamment de la meilleure attaque grâce à leurs 43 buts marqués. Un garçon s'est particulièrement illustré dans ce registre, à savoir Edwin Titalom (16 ans), auteur de 10 réalisations. Derrière lui, Jason Nkelenda (15 ans, 7), Ajdin Muminovic (16 ans, 4, plus 4 autres avec les U19) et Djibril Merouani (16 ans, 4).

Coup de mou pour les U19

Leurs ainés, dirigés par Florent Balmont, ont conclu 2025 par une qualification pour les 32es de finale de la Coupe Gambardella. Mais avant d'écarter le Racing Besançon, les Rhodaniens ont connu un passage à vide. Ils venaient de perdre face à Sochaux (0-2) et Reims (2-1). De quoi laisser filer les Clermontois, qui ont 37 unités, soit 6 de plus que leur dauphin lyonnais.

Pourtant, l'OL avait dominé chez eux Clermont, puis les Messins (troisièmes), en novembre. Deuxième, il regarde toutefois derrière puisque les Grenats ont eux aussi 31 points. Rappelons que seuls les deux premiers participent à la phase finale de la compétition.

Reprise pour les coéquipiers de Walid Nechab, le meilleur réalisateur (5 buts), le 11 janvier prochain. Ils se rendront à Annecy en Gambardella. Ils espèrent ensuite renouer avec le succès en championnat contre Schiltigheim le 18 janvier.