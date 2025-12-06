Actualités
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : les U17 laissent encore filer des points bêtement

  par David Hernandez

    • Tenus en échec le week-end dernier à Dijon, les U17 de l’OL ont encore marqué le pas ce samedi à la maison. En concédant le nul en menant pourtant 3-0 avant l’heure de jeu, les joueurs de Samy Saci finissent l’année en perdant encore des points bêtement.

    Ils passeront les fêtes en tête de la poule C, mais les U17 de l’OL auront finalement un sentiment plus mitigé que ne pouvait leur laisser cette première partie de saison. Après 15 journées, les joueurs de Samy Saci sont bien partis dans la course aux play-offs. Néanmoins, les deux derniers résultats ont empêché les Lyonnais de prendre le large dans cette fin d’année. La faute à deux nuls consécutifs qui pourraient permettre à Sochaux de revenir à deux petits points de l’OL. Tenue en échec il y a une semaine à Dijon, la formation lyonnaise n’était pas passée loin d’une défaite sans un arrêt de Mbala sur penalty à la dernière seconde.

    Une fête de fin d'année un peu gâchée

    Ce samedi, à Meyzieu, ce fut un tout autre scénario qui a pu laisser des regrets. Si Zekovic et Di-Nota avaient passé la semaine à Clairefontaine avec les U16 français, l’attaquant n’a mis que sept minutes pour ouvrir le score pour l’OL. Le break de Merouani cinq minutes plus tard sur penalty laissait penser à une victoire facile et tranquille face à Strasbourg. Ce n’est pas le but du 3-0 de Titalom (50e) qui a fait changer d’avis les observateurs amassés derrière les grillages de l’OL Académie.

    Seulement, les Alsaciens, bien aidés par trop de facilité lyonnaise, sont rapidement revenus à 3-1 par Clément Michel (55e). L’attaquant strasbourgeois s’est offert un doublé (72e) relançant complètement la rencontre avant que Wissem Jaber n’égalise à la 78e. Les U17 de l’OL ont laissé deux points en route, mais gardent cinq points d’avance sur le FC Metz, troisième et premier non-qualifié pour les play-offs.

