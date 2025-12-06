Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Ligue 1 : Maitland-Niles (OL) nommé pour le but du mois de novembre

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • Auteur d’un joli lob contre le PSG début novembre, Ainsley Maitland-Niles fait partie des nommés pour le titre de but du mois. Le défenseur de l’OL est en concurrence avec Joao Neves, Mason Greenwood, Hugo Magnetti et Florian Thauvin.

    À quel poste Ainsley Maitland-Niles est-il le meilleur ? C’est la question que tout le monde se pose tant l’Anglais peut occuper plusieurs positions, tout en pêchant sur certains points. Milieu ? Latéral droit ? Piston ou tout simplement ailier. Sa polyvalence joue pour lui, tout en l’empêchant de se fixer définitivement à un poste. Néanmoins, c’est dans une position très avancée que Maitland-Niles s’est illustré face au PSG au début du mois. Aligné comme ailier droit à la place d’Adam Karabec, l’ancien d’Arsenal a mis à mal la défense parisienne et a relancé l’OL juste après la mi-temps.

    Premier but de la saison pour l'Anglais

    Alors que le PSG avait repris l’avantage avant de rentrer au vestiaire, un sublime lob du numéro 98 a remis les deux équipes à égalité. Cette inspiration géniale du Lyonnais lui vaut une nomination pour le trophée de plus beau but du mois de novembre. Le joueur rhodanien a pour concurrence Joao Neves (PSG), dont le but du 3-2 contre l’OL a été retenu, Mason Greenwood (OM), Hugo Magnetti (Brest) et Florian Thauvin (Lens). Il est possible de voter pour Ainsley Maitland-Niles via ce lien.

    Joël Fréchet, ancien entraîneur de l'OL futsal
    Joël Fréchet (ex-OL) futur sélectionneur de Tahiti ?
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 6 Déc 25 à 13 h 45

      Niles pour moi, celui de Greenwood est magnifique aussi.
      J'ai voté mais après on me demande mon mail pour que ce soit validé, donc qu'ils aillent au diable.

