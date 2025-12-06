Auteur d’un joli lob contre le PSG début novembre, Ainsley Maitland-Niles fait partie des nommés pour le titre de but du mois. Le défenseur de l’OL est en concurrence avec Joao Neves, Mason Greenwood, Hugo Magnetti et Florian Thauvin.
À quel poste Ainsley Maitland-Niles est-il le meilleur ? C’est la question que tout le monde se pose tant l’Anglais peut occuper plusieurs positions, tout en pêchant sur certains points. Milieu ? Latéral droit ? Piston ou tout simplement ailier. Sa polyvalence joue pour lui, tout en l’empêchant de se fixer définitivement à un poste. Néanmoins, c’est dans une position très avancée que Maitland-Niles s’est illustré face au PSG au début du mois. Aligné comme ailier droit à la place d’Adam Karabec, l’ancien d’Arsenal a mis à mal la défense parisienne et a relancé l’OL juste après la mi-temps.
Premier but de la saison pour l'Anglais
Alors que le PSG avait repris l’avantage avant de rentrer au vestiaire, un sublime lob du numéro 98 a remis les deux équipes à égalité. Cette inspiration géniale du Lyonnais lui vaut une nomination pour le trophée de plus beau but du mois de novembre. Le joueur rhodanien a pour concurrence Joao Neves (PSG), dont le but du 3-2 contre l’OL a été retenu, Mason Greenwood (OM), Hugo Magnetti (Brest) et Florian Thauvin (Lens). Il est possible de voter pour Ainsley Maitland-Niles via ce lien.
Niles pour moi, celui de Greenwood est magnifique aussi.
J'ai voté mais après on me demande mon mail pour que ce soit validé, donc qu'ils aillent au diable.