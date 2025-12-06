Actualités
France - Sénégal : l’OL ironise sur une présence de Tolisso

    • Vendredi soir, les Bleus ont hérité du Sénégal parmi leurs adversaires pour la Coupe du monde 2026. Avec la présence de Moussa Niakhaté, l’OL aimerait un duel contre Corentin Tolisso et la communication du club n’a pas manqué d’interpeler Didier Deschamps.

    Il n’a toujours pas fait une croix sur l’équipe de France. Il a beau ne pas avoir été retenu pour la trêve de novembre malgré les absences d’Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, Corentin Tolisso y croit encore dur comme fer. Ses performances avec l’OL parlent pour lui et à sept mois de la Coupe du monde 2026, le capitaine lyonnais espère continuer sur sa lancée pour enfin convaincre Didier Deschamps de faire de nouveau appel à lui. Si les supporters rhodaniens sont plutôt satisfaits de ne pas voir leur meilleur joueur prendre part à des rassemblements et donc pouvoir se reposer à Décines durant les trêves, ils sont conscients que Tolisso mérite un retour en Bleus.

    Deux représentants lyonnais ?

    Est-ce que sur le finish le natif de Tarare parviendra à se faire une place dans la liste retenue pour le Mondial ? Tout l’environnement lyonnais l’espère et la communication du club n’a pas manqué de laisser une pique au sélectionneur. Avec le tirage au sort effectué vendredi, la France a notamment hérité du Sénégal de Moussa Niakhaté. L’OL aimerait ainsi pouvoir compter sur deux représentants pour ce match. "Didier, tu ne peux pas nous priver d’un duel en Coupe du monde Corentin Tolisso contre Moussa Niakhaté", a écrit le club sur ses réseaux sociaux. Le message sera-t-il entendu ?

    4 commentaires
    1. Monark
      Monark - sam 6 Déc 25 à 9 h 40

      On a surtout tiré la Norvège, l’épouvantail de cette prochaine coupe du monde.
      Et puis le sort de l’EDF ,à vrai dire, je m’en fous comme de ma première paire de chaussettes.🙄

      Signaler
      1. MICAL
        MICAL - sam 6 Déc 25 à 9 h 58

        Nous sommes au moins deux

        Signaler
    2. Tongariro
      Tongariro - sam 6 Déc 25 à 9 h 55

      Quand on pense que Deschamps, à la CdM 2022, avait sélectionné Guendouzi & Veretout...

      Mais bon ces quiches jouaient à l'OM...

      Signaler
      1. Avatar
        Charly OL - sam 6 Déc 25 à 10 h 01

        Juste un petit commentaire...DD a beau avoir un palmarès...je ne peux plus le voir POINT!
        ...à ne plus suivre l'edf !

        Signaler

