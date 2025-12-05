Formé à l'OL, Maxime D'Arpino rejoint le GOAL FC

Passé par l'OL Académie jusqu'à atteindre la réserve, Maxime D'Arpino a fait le choix de rentrer à Lyon. Après des expériences à l'US Orléans et en Belgique, le milieu de 29 ans a signé avec le GOAL FC.

Retour au bercail pour un ancien de la maison OL. Natif de Villeurbanne, Maxime D'Arpino a fait le choix de rentrer dans la région lyonnaise à 29 ans. Sous contrat avec l'US Orléans qu'il avait retrouvé à l'été 2024 après quatre saisons en Belgique, le milieu de terrain va retrouver l'environnement lyonnais à partir de la rentrée 2026. Face à la volonté du joueur de se rapprocher de ses proches, Enzo Reale, notre consultant TKYDG mais surtout directeur technique du GOAL FC, a réussi à le convaincre de s'engager avec le pensionnaire de National 2.

Près de 150 matchs en championnat professionnel

Victime d'une rupture du ligament croisé il y a deux ans, Maxime D'Arpino possède une solide expérience avec une soixantaine de matchs de Ligue 2 et un peu moins d'une centaine en première division belge avec Ostende. Formé à l'OL Académie, le milieu de terrain n'avait jamais eu sa chance en pros, se contentant de plusieurs saisons avec la réserve en CFA (ex-National 2).