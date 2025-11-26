OL : abonnez-vous à notre chaîne YouTube

Actualités
  par David Hernandez

    • Après le dernier numéro de ce lundi et en attendant celui du 1er décembre, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Un bon moyen de ne louper aucune émission sur l'OL.

    Lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" recevait Ludovic Da Silva, fondateur de la Football School Academy,mais aussi Luis Dias. Ce dernier n'est autre que l'un des anciens formateurs d'Afonso Moreira au Sporting CP et travaille à la Fédération portugaise. Un regard d'expert comme essaye souvent d'en avoir TKYDG chaque lundi. À 19h et en direct, Razik Brikh et ses consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale décryptent chaque semaine l'actualité de l'OL. En distribuant les bons points ou en étant bien plus acerbes quand la situation le demande.

    Alors, afin d'être certain de ne pas manquer le direct, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour ce faire, cliquez sur ce lien, puis actionnez les notifications grâce au bouton de la "cloche". Vous avez également la possibilité de voir ou revoir nos précédents numéros.

    Rappelons que TKYDG vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.

