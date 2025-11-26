Actualités
Maccabi Tel Aviv - OL : retour de Morton et Tagliafico, Hamdani enchaîne

  par David Hernandez
    • Convoqué et entré en jeu à Auxerre, Adil Hamdani va connaitre un nouveau rassemblement avec l’OL. Le jeune ailier a pris la direction de la Serbie pour le match de Ligue Europa contre le Maccabi Tel Aviv.

    Une victoire qui ferait du bien. Ce jeudi (21h), l'OL a pour ambition d'aller chercher les trois points en Serbie contre le Maccabi Tel Aviv. Incapable de gagner depuis un mois, les Lyonnais sont à la recherche de la confiance perdue et le club israélien peut l'y aider. Avec un seul point en quatre matchs, le Maccabi est loin d'être une proie insurmontable. Mais par les temps qui courent à Décines, il ne faut jurer de rien. Toutefois, à la différence d'Auxerre, Paulo Fonseca pourra compter sur un groupe (presque) au complet.

    Fall redescend en réserve

    Touché en Bourgogne, Clinton Mata n'a pas fait le voyage jusqu'en Serbie et est la seule absence notable, en plus des blessures déjà actées ces dernières semaines (Fofana, Nuamah, Ghezzal, Kluivert). La perte du défenseur angolais est un coup dur pour l'OL, qui récupère malgré tout quelques joueurs. Suspendus en Ligue 1, Tyler Morton et Nicolas Tagliafico réintègrent le groupe rhodaniens et devraient logiquement se retrouver dans le onze de départ. Convoqué pour la première fois à Auxerre, au point de faire ses débuts en pros, Adil Hamdani enchaîne une deuxième convocation, au contraire de Fallou Fall, redescendu avec la réserve.

    Le groupe de l’OL : Descamps, Greif, Diarra - Abner, Niakhaté, Barisic, Maitland-Niles, Tagliafico - Tessmann, Goncalves, De Carvalho, Merah, Tolisso, Morton - Hamdani, Karabec, Moreira, Satriano, Sulc, Molebe, Rodriguez

    3 commentaires
    1. Avatar
      wolfenstein - mer 26 Nov 25 à 16 h 28

      je ne sais pas ce qui est le plus choquant? 5 défenseur pour 4 places, ou bien 7 attaquants pour 3 places à prendre...

      1. Avatar
        wolfenstein - mer 26 Nov 25 à 16 h 36

        ou est passé Hateboer? il est pas blessé et il est suspendu qu'en championnat non? la question c'est même pas son niveau là, c'est surtout que si on a deux défenseurs qui claque on a personne derrière, ça s'annonce bien la CAN...

        1. le_yogi
          le_yogi - mer 26 Nov 25 à 16 h 38

          Peut-être compte-t-il Tessmann comme suppléant potentiel dans l'axe... Il a fait 30 minutes correctes contre l'AJA (meilleures qu'au milieu finalement) 👀

