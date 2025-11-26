Touché et sorti dimanche à Auxerre, Clinton Mata ne va pas faire le déplacement en Serbie. Le défenseur était absent du dernier entraînement ce mercredi matin. Ayant reçu un coup au genou en Bourgogne, Dominik Greif a pris part à la séance.

Aucun risque pour Clinton Mata. Déjà diminué avant le déplacement à Auxerre, l'Angolais avait tenu à jouer. Toutes les absences qui avaient touché l'OL dimanche dernier ne l'avaient pas aidé à faire autrement. Seulement, ce dévouement pour le collectif n'a pas été sans conséquence. Sur une énième intervention décisive devant Mara, l'un des hommes du match de ce voyage en Bourgogne s'est plaint derrière la cuisse et a vite fait le signe du changement. Sorti juste après l'heure de jeu, Clinton Mata ne va pas faire le déplacement en Serbie, ce mercredi après-midi.

Hamdani toujours présent avec les pros

Absent de la dernière séance avant le départ pour le match de Ligue Europa, il va être ménagé par le staff de Paulo Fonseca afin de ne pas empirer son pépin physique. En plus de Malick Fofana, Ernest Nuamah et Ruben Kluivert, Clinton Mata devrait être le seul absent pour raison physique. Également touché à Auxerre après un coup reçu au genou, Dominik Greif est bon pour le service de son côté. Le Slovaque a participé à la dernière séance avant le match contre le Maccabi Tel Aviv en compagnie de Rémy Descamps et Lassine Diarra. À noter qu'Adil Hamdani était encore présent avec le groupe professionnel et devrait logiquement connaitre une deuxième convocation de suite.