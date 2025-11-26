Actualités
Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
Maccabi Tel Aviv - OL : Mata absent de l'entraînement, Greif bien présent

    • Touché et sorti dimanche à Auxerre, Clinton Mata ne va pas faire le déplacement en Serbie. Le défenseur était absent du dernier entraînement ce mercredi matin. Ayant reçu un coup au genou en Bourgogne, Dominik Greif a pris part à la séance.

    Aucun risque pour Clinton Mata. Déjà diminué avant le déplacement à Auxerre, l'Angolais avait tenu à jouer. Toutes les absences qui avaient touché l'OL dimanche dernier ne l'avaient pas aidé à faire autrement. Seulement, ce dévouement pour le collectif n'a pas été sans conséquence. Sur une énième intervention décisive devant Mara, l'un des hommes du match de ce voyage en Bourgogne s'est plaint derrière la cuisse et a vite fait le signe du changement. Sorti juste après l'heure de jeu, Clinton Mata ne va pas faire le déplacement en Serbie, ce mercredi après-midi.

    Hamdani toujours présent avec les pros

    Absent de la dernière séance avant le départ pour le match de Ligue Europa, il va être ménagé par le staff de Paulo Fonseca afin de ne pas empirer son pépin physique. En plus de Malick Fofana, Ernest Nuamah et Ruben Kluivert, Clinton Mata devrait être le seul absent pour raison physique. Également touché à Auxerre après un coup reçu au genou, Dominik Greif est bon pour le service de son côté. Le Slovaque a participé à la dernière séance avant le match contre le Maccabi Tel Aviv en compagnie de Rémy Descamps et Lassine Diarra. À noter qu'Adil Hamdani était encore présent avec le groupe professionnel et devrait logiquement connaitre une deuxième convocation de suite.

    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 26 Nov 25 à 11 h 54

      Je propose Tessman en DC pour épauler Niakahté ; il peut dépanner avantageusement à ce poste et sera meilleur qu'en pivot ou il est en grande difficulté depuis deux mois .

      Je lancerai Barisic en latéral et ferait jouer AMN plus haut , comme face au QSG .
      Avec De Carvalho et Tolisso .
      Devant je mettrai un jeune et laisserai gentiment se reposer Martin , qui de toute façon n'inscrira jamais un but , même a une faible équipe comme tel aviv .

    2. Avatar
      lekinslayer - mer 26 Nov 25 à 11 h 59

      Connaissant Fonseca, Barisic ne jouera pas... on va se retrouver avec

      Greif

      Kluivert - Tessmann - Niakhaté - Tagliafico

      Morton - De Carvalho

      Karabec - Tolisso - Moreira

      Sulc

      Et encore j'ai peur qu'il fasse d'autres folies notre coach

