Auxerre - OL (0-0) : Mata était déjà diminué avant le match

Sorti juste après l'heure de jeu, Clinton Mata s'est plaint derrière la cuisse gauche. Le défenseur de l'OL avait serré les dents pour pouvoir être présent pour cette rencontre à Auxerre.

De notre envoyé spécial à Auxerre.

Dimanche prochain, face au FC Nantes, la liste des absents sera moindre que celle de ce dimanche après-midi à Auxerre. Les suspensions de Nicolas Tagliafico, Hans Hateboer et Tyler Morton auront pris fin et ces trois retours ne seront pas de trop pour tenter de mettre fin à une série de cinq matchs sans la moindre victoire toutes compétitions confondues. Néanmoins, la case infirmerie déjà bien remplie (Kluivert, Ghezzal, Nuamah, Fofana) va-t-elle voir un nouveau nom s'ajouter en marge de la 14e journée de Ligue 1 ? Il se pourrait bien avec la sortie de Clinton Mata ce dimanche à Auxerre. Dans tous les bons coups défensifs de l'OL à l'Abbé-Deschamps (0-0), l'Angolais a demandé le changement juste après l'heure de jeu, sur une énième intervention à bout portant devant Sekou Mara.

Vers un forfait face à Nantes ?

Se tenant derrière la cuisse gauche, le défenseur a obligé le staff de l'OL à faire redescendre Tanner Tessmann en défense centrale. Déjà victime d'un pépin physique après le match contre le PSG, Clinton Mata n'était pas à 100% pour ce déplacement à Auxerre. Mais les différentes absences défensives semblent ne pas lui avoir laissé le choix. "Clinton a commencé le match un peu diminué, comme on s'en doutait depuis deux jours. Il a fait l'effort pour être là, présent. Un vrai capitaine qui a montré l'exemple aux autres, a noté Jorge Maciel après le nul (0-0). Mais on savait qu'il allait avoir une limite dans son temps de jeu sur le terrain. Mais au niveau clinique, on ne sait pas trop où il en est actuellement. On attend d'avoir des indications médicales pour savoir avec précision ce qu'il s'est passé."

Un forfait de l'Angolais serait un énième coup dur pour l'OL.