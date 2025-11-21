Kluivert absent pour Auxerre - OL, Maitland-Niles malade

A deux jours du déplacement de l’OL à Auxerre, l’OL se retrouve déplumé en défense. En plus de Nicolas Tagliafico et Hans Hateboer suspendus, Paulo Fonseca va devoir se passer de Ruben Kluivert, touché à la cheville durant la trêve. Absent de la séance ce vendredi, Ainsley Maitland-Niles est malade, mais devrait être présent en Bourgogne.

SOS, défense en détresse... Plutôt à son avantage depuis le début de la saison, le secteur défensif se retrouve fortement amoindri pour ce retour de trêve internationale. Si la parenthèse en sélection n'a pas fait de dégâts chez Moussa Niakhaté, préservé par le Sénégal, et que Clinton Mata a pu se remettre sur pied à Décines, Paulo Fonseca va devoir bricoler un peu à Auxerre. En plus de Nicolas Tagliafico et Hans Hateboer qui purgent leur match de suspension, l'entraîneur de l'OL ne pourra pas compter sur Ruben Kluivert. Le Néerlandais est forfait pour le déplacement en Bourgogne suite à un problème à la cheville contracté durant la trêve, selon nos informations. Aperçu avec des béquilles, il devrait manquer le voyage en Serbie pour affronter le Maccabi Tel Aviv, jeudi en Ligue Europa.

Optimisme pour le défenseur anglais

Titulaire sur le côté droit contre le PSG, Kluivert avait rendu une copie plutôt correcte contre le leader de la Ligue 1. Cela avait permis à Fonseca de faire monter Ainsley Maitland-Niles d'un cran. Une option gagnante, à l'image du joli lob inscrit. L'Anglais retrouvera-t-il son poste de latéral ? La question se pose car il était absent de la séance de ce vendredi matin au GOLTC. Malade, il reste incertain, même s'il y avait de l'optimisme au club quant à la possibilité de le voir tenir sa place en Bourgogne. Mais à 100% ?