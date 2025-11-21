Actualités
Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Kluivert absent pour Auxerre - OL, Maitland-Niles malade

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • A deux jours du déplacement de l’OL à Auxerre, l’OL se retrouve déplumé en défense. En plus de Nicolas Tagliafico et Hans Hateboer suspendus, Paulo Fonseca va devoir se passer de Ruben Kluivert, touché à la cheville durant la trêve. Absent de la séance ce vendredi, Ainsley Maitland-Niles est malade, mais devrait être présent en Bourgogne.

    SOS, défense en détresse... Plutôt à son avantage depuis le début de la saison, le secteur défensif se retrouve fortement amoindri pour ce retour de trêve internationale. Si la parenthèse en sélection n'a pas fait de dégâts chez Moussa Niakhaté, préservé par le Sénégal, et que Clinton Mata a pu se remettre sur pied à Décines, Paulo Fonseca va devoir bricoler un peu à Auxerre. En plus de Nicolas Tagliafico et Hans Hateboer qui purgent leur match de suspension, l'entraîneur de l'OL ne pourra pas compter sur Ruben Kluivert. Le Néerlandais est forfait pour le déplacement en Bourgogne suite à un problème à la cheville contracté durant la trêve, selon nos informations. Aperçu avec des béquilles, il devrait manquer le voyage en Serbie pour affronter le Maccabi Tel Aviv, jeudi en Ligue Europa.

    Optimisme pour le défenseur anglais

    Titulaire sur le côté droit contre le PSG, Kluivert avait rendu une copie plutôt correcte contre le leader de la Ligue 1. Cela avait permis à Fonseca de faire monter Ainsley Maitland-Niles d'un cran. Une option gagnante, à l'image du joli lob inscrit. L'Anglais retrouvera-t-il son poste de latéral ? La question se pose car il était absent de la séance de ce vendredi matin au GOLTC. Malade, il reste incertain, même s'il y avait de l'optimisme au club quant à la possibilité de le voir tenir sa place en Bourgogne. Mais à 100% ?

    à lire également
    Le logo de l'OL
    Détenteur d'un véritable musée dans le Creusot, un supporter va être invité par l'OL
    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 21 Nov 25 à 11 h 55

      Ouah la reprise s'annonce compliqué en défense !

      Ce qui veut dire qu'il nous reste :
      Niakhaté, Mata, Abner, Barisic, et AMN qui sera diminué.

      On a quand même moyen de faire une défense :
      Abner - Niakhaté - Mata - Barisic (ou AMN)

      Mais derrière en remplaçant on a qui ?

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - ven 21 Nov 25 à 12 h 56

        Ce bon vieux AMN va encore jouer.
        Pourquoi il serait diminuer?
        J'ai pas compris ou louper un épisode sorry..
        Sinon en remplaçant on a euuuuuuuhhhh Barisic...?

        Signaler
    2. Avatar
      Nestorlafoudre - ven 21 Nov 25 à 12 h 29

      Tolisso qui redescend en défense centrale, c’est peut-être le bon moment pour essayer en prévision de de début Janvier et de la CAN !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 18/11/25
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 12:30
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Kluivert absent pour Auxerre - OL, Maitland-Niles malade 11:44
    Le logo de l'OL
    Détenteur d'un véritable musée dans le Creusot, un supporter va être invité par l'OL 11:00
    Ada Hegerberg lors de Norvège - Irlande du Nord à l'Euro 2022
    OL Lyonnes : une longue liste d'internationales appelées 10:15
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Mercato : aucune recrue possible pour Monaco - OL le 3 janvier 09:30
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    OL Lyonnes - Bleues : Bonadei s’exprime sur le cas Renard 08:45
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Mercato : l’OL dresse le profil de l’attaquant souhaité 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL - DNCG : un mercato hivernal sous le signe de l’achat - vente 07:30
    Malick Fofana face à Utrecht
    OL : Malick Fofana, Tyler Morton... Le point sur le mercato à venir 20/11/25
    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    OL : Jorge Maciel et Matthieu Louis-Jean passeront en commission de discipline 20/11/25
    Inès Benyahia, milieu de l'OL
    OL Lyonnes : 4 joueuses avec les Bleues, Benyahia avec les U23 20/11/25
    Les supporters de l'OL à Lorient
    OL : 800 supporters attendus à Auxerre, mais sous encadrement 20/11/25
    Les légendes de Parme
    Les premiers noms des légendes de Parme face à l'OL sont sortis 20/11/25
    La Juventus Turin entre dans un cercle fermé face à l'OL Lyonnes 20/11/25
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Paulo Fonseca encensé par un de ses anciens joueurs 20/11/25
    Alexandre Lacazette perd son duel face à Donovan Leon lors d'Auxerre - OL
    60e confrontation entre Auxerre et l'OL 20/11/25
    Melchie Dumornay lors de Fleury - OL
    L'OL Lyonnes et Melchie Dumornay bientôt récompensés ? 20/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut