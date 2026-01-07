Actualités
Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
Jonatan Giraldez, coach de l’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connaitra son adversaire en quarts vendredi

  • par David Hernandez

    • En plus de la Coupe de France, la nouvelle Coupe LFFP va se greffer au calendrier des joueuses de l’OL Lyonnes. Les Lyonnaises connaitront leur adversaire en quart de finale ce vendredi 9 janvier à 11h30.

    En finissant dans le top 4 de la phase de ligue, l’OL Lyonnes s’est évité deux matchs supplémentaires en barrage de Ligue des champions. La compétition européenne ne sera de retour qu’à la fin mars contre Wolfsburg ou la Juventus Turin et cela permet d’alléger un peu le calendrier. Ce dernier sera malgré tout bien rempli avec le début de la Coupe de France, samedi à Saint-Étienne, mais aussi l’entrée en lice en Coupe LFFP. Dispensé de la phase de groupe, le club lyonnais démarre directement en quart de finale qui se jouera le 4 février prochain. Viendront ensuite les demi-finales dix jours plus tard (14 février) et la finale un mois plus tard du côté d’Abidjan en Côte d’Ivoire.

    Un tirage au sort complet jusqu'à la finale

    La projection est encore lointaine mais les coéquipières de Wendie Renard auront un vrai aperçu de ce qui peut les attendre dès ce vendredi 9 janvier. Malgré une phase de poules pas encore terminée en raison des conditions météorologiques, la Fédération a choisi de maintenir le tirage au sort de la phase finale. C’est donc ce vendredi à 11h30 que l’OL Lyonnes connaitra son futur adversaire en quarts et les deux autres clubs potentiels en demi-finale.

