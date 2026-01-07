Actualités
Marie-Louise Guichard lors de sa venue au stade pour OL - Lens
Marie-Louise Guichard lors de sa venue au stade pour OL – Lens (DR)

Ayant assisté à son 1er match de l’OL à 107 ans, la doyenne de Meyzieu est décédée

  • par David Hernandez

    • N’ayant jamais eu l’occasion d’aller au Parc OL, Marie-Louise Guichard avait vécu son rêve en mai dernier. A 107 ans, la doyenne de Meyzieu s’en est allée au passage de la nouvelle année.

    Il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves et Marie-Louise Guichard en avait été le parfait exemple. A 107 ans, la native du Creusot (Saône-et-Loire) avait une envie : celle de découvrir le Parc OL et voir les joueurs de Paulo Fonseca évoluer dedans. Ayant eu vent de ce rêve lors d’un passage à l’EHPAD où séjournait la centenaire, le maire de Meyzieu Christophe Quiniou avait alors fait une promesse qu’il avait tenue. L’OL avait invité Marie-Louise Guichard au Grand Stade pour assister à la rencontre contre Lens le 4 mai 2025.

    Accompagnée par sa petite-fille et ses arrière-petits-enfants, elle avait aussi réussi un maillot pour l’occasion, poussant le rêve jusqu’au bout. Cette journée, elle en parlera sûrement avec son défunt mari qu’elle a retrouvé depuis le 31 décembre dernier. En effet, alors que tout le monde fêtait le passage à la nouvelle année, l’OL perdait une supportrice, comme l’ont annoncé sa famille et le maire de Meyzieu. Toute la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et amis.

    https://twitter.com/oetl/status/2008708850304835838
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    Coupe LFFP : l'OL Lyonnes connaitra son adversaire en quarts vendredi

