N’ayant jamais eu l’occasion d’aller au Parc OL, Marie-Louise Guichard avait vécu son rêve en mai dernier. A 107 ans, la doyenne de Meyzieu s’en est allée au passage de la nouvelle année.

Il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves et Marie-Louise Guichard en avait été le parfait exemple. A 107 ans, la native du Creusot (Saône-et-Loire) avait une envie : celle de découvrir le Parc OL et voir les joueurs de Paulo Fonseca évoluer dedans. Ayant eu vent de ce rêve lors d’un passage à l’EHPAD où séjournait la centenaire, le maire de Meyzieu Christophe Quiniou avait alors fait une promesse qu’il avait tenue. L’OL avait invité Marie-Louise Guichard au Grand Stade pour assister à la rencontre contre Lens le 4 mai 2025.

Accompagnée par sa petite-fille et ses arrière-petits-enfants, elle avait aussi réussi un maillot pour l’occasion, poussant le rêve jusqu’au bout. Cette journée, elle en parlera sûrement avec son défunt mari qu’elle a retrouvé depuis le 31 décembre dernier. En effet, alors que tout le monde fêtait le passage à la nouvelle année, l’OL perdait une supportrice, comme l’ont annoncé sa famille et le maire de Meyzieu. Toute la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et amis.