D'où vient le fameux antagonisme entre Strasbourg et l'OL ?

Entre Strasbourg et l'OL, un antagonisme se serait créé ces derniers mois. À l'OL, personne n'a oublié le 4-2 de la saison passée à la Meinau, match déclencheur d'une certaine tension entre les joueurs.

La saison passée, Strasbourg avait été la belle histoire de la Ligue 1. Cela s'était finalement terminé par une qualification presque frustrante en Ligue Europa Conférence suite à un penalty du Havre à la dernière seconde. Un but célébré à Décines car cela envoyait directement l'OL en Ligue Europa. La joie des Lyonnais n'était pas passée inaperçue en Alsace et cela avait mis un peu plus d'huile sur le feu entre deux formations qui, historiquement, n'ont aucun antagonisme. Seulement, l'insouciance strasbourgeoise et certaines célébrations avaient créé quelques crispations et pas uniquement avec l'OL, d’où l’apparition d’un supposé antagonisme ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

Barco - Tolisso, un match dans le match

Qu’en est-il ? La victoire du RCSA à la Meinau en mars dernier avait créé quelques frictions sur le terrain. Valentin Barco ne s'est pas fait que des amis dans les rangs lyonnais, à commencer par Corentin Tolisso. Le capitaine n'avait d'ailleurs pas caché un certain esprit revanchard lors de la victoire rhodanienne au Parc OL en octobre dernier. "Pour vous dire la vérité, je pense que cette tension était surtout due au match qui s’est passé la saison passée à Strasbourg (le 28 mars dernier). On l’avait encore à travers de la gorge. Il y avait un esprit de revanche. Il s’est passé ce qui s’est passé. Moi, je ne l’ai pas trop accepté."

Le fameux "rouge sévère" sur Fofana...

La joie strasbourgeoise dans les vestiaires, le staff lyonnais ne l'avait que peu goûtée. Ce n'est pas l'attentat d'Ismaël Doukouré sur Malick Fofana qui a calmé les choses en octobre dernier. Et encore moins les propos qui ont suivi de Liam Rosenior, désormais à Chelsea, estimant que le rouge "était sévère". Quatre mois plus tard, le Belge n'a toujours pas retrouvé les terrains... Ce dimanche, dans un choc de clubs européens, la tension pourrait bien être palpable à la Meinau. Désormais, ce sont les Strasbourgeois qui n'ont pas oublié certaines réactions lyonnaises lors de la victoire 2-1 grâce à Afonso Moreira en toute fin de match.