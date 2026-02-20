Actualités
Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d’OL – Arsenal (Photo by Catherine Steenkeste / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes sans Bacha, Renard et Benyahia à Marseille

  • par David Hernandez

    • Pour le dernier match de Première Ligue avant la trêve internationale, Jonatan Giráldez ne peut toujours pas compter sur Wendie Renard. La capitaine s'entraîne en salle, mais le staff n'a pas voulu prendre de risques avec deux semaines de coupure derrière.

    Ce ne devait être rien de très grave, mais cela fait désormais trois semaines que ça dure. Touchée avant le choc contre le PSG, Wendie Renard n'a toujours pas fait son retour sur les terrains. Ce ne sera pas pour ce samedi (21h) contre l'OM. Encore en salle ce vendredi matin, la capitaine d'OL Lyonnes continue son travail de récupération. Elle va pouvoir profiter de deux semaines supplémentaires pour revenir à 100%. C'est en substance ce qu'avait laissé entendre Jonatan Giráldez après la séance du jour.

    Endler de retour dans le groupe

    Pour le troisième rendez-vous contre l'OM en un mois, l'entraîneur espagnol ne pourra pas plus compter sur Selma Bacha, qui est restée en salle toute la semaine. Inès Benyahia ne sera pas de la partie non plus. En revanche, Alice Sombath est bien disponible après sa sortie à Dijon samedi dernier. Touchée à l'oeil lors du match de Coupe de France face à ces mêmes Marseillaises, Christiane Endler signe son retour pour ce nouveau déplacement à Martigues. D’autres éléments comme Tarciane, Chawinga ou Nelhage réintègrent le groupe pour compenser certaines absences comme Ingrid Engen.

    Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Endler - Lawrence, Nelhage, Sombath, Svava, Tarciane - Damaris, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg, Katoto

