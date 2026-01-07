Actualités
Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
Ada Hegerberg lors d’AS Saint-Etienne – OL Lyonnes (Photo by Romain Doucelin/NurPhoto) (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

AS Saint-Etienne - OL Lyonnes : les supporters lyonnais interdits de déplacement

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Comme en championnat, les supporters de l'OL Lyonnes ne pourront pas se rendre à Saint-Étienne. Un arrêté préfectoral interdit leur présence ce samedi 10 janvier au stade des Ollières.

    Ce premier derby de 2026 aura réservé son lot de péripéties, en espérant que cela ne se répercute pas sur le terrain ce samedi après-midi. Pour son entrée en lice en Coupe de France, l'OL Lyonnes se déplace à Saint-Étienne et a eu le droit à plusieurs changements. Que ce soit dans la programmation du match, passant du dimanche 11 au samedi 10 à 14h30 ou dans le lieu de cette rencontre. Initialement prévu au stade Salif Keita comme en Première Ligue, le derby se tiendra finalement à l'Etrat au stade des Ollières sur une pelouse synthétique.

    Deuxième interdiction de la saison pour le derby

    Un choix qui s'explique par les conditions météorologiques actuelles et qui devrait quelque peu niveler les forces. Un stade plus rustique et une absence de soutien pour les joueuses de Jonatan Giraldez. En effet, la préfecture de la Loire a publié un arrêté ce mercredi interdisant la venue des supporters lyonnais dans le Forez, mettant notamment en avant un match amical entre l'ASSE et Auxerre qui se tient à Geoffroy Guichard deux heures auparavant. C'était déjà le cas en championnat à la mi-septembre, même si certains avaient bravé cet interdit en toute discrétion. 

    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connaitra son adversaire en quarts vendredi
    2 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - mer 7 Jan 26 à 17 h 46

      En fait, fallait s'y attendre... le grand Georges l'a dit depuis longtemps :
      https://www.youtube.com/watch?v=zMALuEYxK6U

    2. isabielle
      isabielle - mer 7 Jan 26 à 18 h 10

      On comprend la colère de ceux qui se déplacent partout (sauf à St Etienne 😖) ils sont tellement précieux en soutien des joueuses ! 🤝
      https://x.com/willy_pasche/status/2008926288271077494?s=20

