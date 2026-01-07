Dimanche, Fonseca (OL) retrouvera pour la première fois Lille

Coach du LOSC pendant deux saisons, Paulo Fonseca va retrouver le stade Pierre Mauroy dimanche. En tribunes en septembre dernier, l’entraîneur de l’OL va vivre un moment forcément particulier en retrouvant son ancien club.

Après la victoire contre le FC Saint-Cyr Collonges et la qualification pour le tour suivant, Paulo Fonseca avait avant tout assuré qu’il souhaitait se reposer après une année 2025 intense avant de se projeter totalement sur 2026 et notamment un retour à Lille. "Oui, je suis content. C'est un match difficile, mais j'ai besoin de me reposer maintenant. C'était très intense ce mois (écoulé). J'ai le temps pour penser au prochain match, mais nous savons que jouer à Lille est toujours très compliqué." Car oui, en se qualifiant pour les seizièmes de finale de Coupe de France, l’OL a gagné la possibilité de se déplacer dans le nord de la France pour son deuxième match de l’année 2026.

Un premier retour en tribunes en septembre

Un voyage forcément particulier pour Fonseca. Ayant entraîné pendant deux saisons le LOSC, le Portugais y a laissé un bon souvenir au moment de son départ à l'été 2024. Seulement, ce sera la première fois qu’il retrouvera son ancien club. Débarqué sur le banc lyonnais à la fin janvier 2025, il n’avait pas pu croiser ses anciens protégés que ce soit à Décines le 5 avril dernier mais aussi le 29 septembre au stade Pierre Mauroy à cause de sa suspension. Dimanche à 21h, il s'assiéra donc pour la première fois sur le banc adverse d’un stade qu’il connait par cœur.