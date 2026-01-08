Mercredi, la commission de discipline de la LFP a confirmé l'information. Corentin Tolisso sera bien suspendu pour OL - Brest le 18 janvier prochain.

La nouvelle était attendue depuis la victoire à Monaco samedi (1-3). Averti dans la continuité du carton rouge adressé à Mamadou Coulibaly, Corentin Tolisso a écopé de sa cinquième "biscotte" de la saison en Ligue 1. Et comme le veut le nouveau règlement, cela équivaut à un match de suspension. Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a entériné cette sanction.

Résultat, le champion du monde et capitaine de l'Olympique lyonnais est privé d'une confrontation officielle à partir du mardi 13 janvier. Donc pas de duel contre Brest le dimanche 18 (20h45) pour le milieu de terrain. Dommage, car symboliquement, il s'agissait de l'affiche qui célébrera les dix ans du Parc OL. Un déménagement qu'a vécu le natif de Tarare.

Tolisso remet les compteurs à zéro

Sur le plan sportif, c'est également une perte, tant son importance dans l'entrejeu n'est plus à démontrer. Précisons qu'à compter de ce jour, son nombre de cartons jaunes revient à zéro.

Le communiqué des sanctions confirme également l'absence d'Alexsandro du côté du LOSC pour la confrontation en Coupe de France ce dimanche (21 heures). Le défenseur lillois est puni pour une partie ferme, plus une avec sursis. Ajoutons que pour son geste inconsidéré sur Nicolas Tagliafico, le Monégasque Mamadou Coulibaly a pris trois rencontres, plus une avec sursis.