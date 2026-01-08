Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - Montpellier
Corentin Tolisso lors d’OL – Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Ligue 1 : suspension confirmée pour Corentin Tolisso contre Brest

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Mercredi, la commission de discipline de la LFP a confirmé l'information. Corentin Tolisso sera bien suspendu pour OL - Brest le 18 janvier prochain.

    La nouvelle était attendue depuis la victoire à Monaco samedi (1-3). Averti dans la continuité du carton rouge adressé à Mamadou Coulibaly, Corentin Tolisso a écopé de sa cinquième "biscotte" de la saison en Ligue 1. Et comme le veut le nouveau règlement, cela équivaut à un match de suspension. Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a entériné cette sanction.

    Résultat, le champion du monde et capitaine de l'Olympique lyonnais est privé d'une confrontation officielle à partir du mardi 13 janvier. Donc pas de duel contre Brest le dimanche 18 (20h45) pour le milieu de terrain. Dommage, car symboliquement, il s'agissait de l'affiche qui célébrera les dix ans du Parc OL. Un déménagement qu'a vécu le natif de Tarare.

    Tolisso remet les compteurs à zéro

    Sur le plan sportif, c'est également une perte, tant son importance dans l'entrejeu n'est plus à démontrer. Précisons qu'à compter de ce jour, son nombre de cartons jaunes revient à zéro.

    Le communiqué des sanctions confirme également l'absence d'Alexsandro du côté du LOSC pour la confrontation en Coupe de France ce dimanche (21 heures). Le défenseur lillois est puni pour une partie ferme, plus une avec sursis. Ajoutons que pour son geste inconsidéré sur Nicolas Tagliafico, le Monégasque Mamadou Coulibaly a pris trois rencontres, plus une avec sursis.

    à lire également
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    AS Saint-Etienne - OL Lyonnes : les supporters lyonnais interdits de déplacement
    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - jeu 8 Jan 26 à 8 h 08

      Coulibaly s'en sort bien , je pensais qu'il prendrait plus pour la dangerosité de son pied levé avec élan .
      Je ne sais pas si la commission a bien saisie la puissance du choc et l'endroit reçu , pas prémédité surement car le foot est facteur de chocs qui font partie du jeu , mais la mise en danger physique était bien là........

      Signaler
      1. RBV
        RBV - jeu 8 Jan 26 à 8 h 36

        La même faute inversée, Tagliafico prend 6 matchs fermes…

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Logo de la Fédération Française de football
    Plusieurs joueuses de l’OL Lyonnes en équipe de France U17 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Montpellier
    OL - Ligue 1 : suspension confirmée pour Corentin Tolisso contre Brest 07:30
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Dimanche, Fonseca (OL) retrouvera pour la première fois Lille 07/01/26
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    AS Saint-Etienne - OL Lyonnes : les supporters lyonnais interdits de déplacement 07/01/26
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    Coupe LFFP : l’OL Lyonnes connaitra son adversaire en quarts vendredi 07/01/26
    Marie-Louise Guichard lors de sa venue au stade pour OL - Lens
    Ayant assisté à son 1er match de l’OL à 107 ans, la doyenne de Meyzieu est décédée 07/01/26
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : l’OL sur un jeune défenseur du PSG ? 07/01/26
    OL Académie
    OL Académie : Mathieu Seckinger confirme son départ 07/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : après Monaco, Lille comme 2e gros test pour l'OL en 2026 07/01/26
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 5 janvier en podcast  07/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL - Lille et PSG - OL Lyonnes, premier doublon de la saison 07/01/26
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki ne pense "pas être un joueur différent" entre l’OL et Manchester City 07/01/26
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    OL - Mercato : des touches en Angleterre pour Descamps ? 07/01/26
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    OL, Strasbourg, Nice... la multipropriété remise en cause en Ligue 1 07/01/26
    Pavel Sulc (OL) célèbre à Monaco
    OL - Mercato : Sulc déjà sollicité à l’étranger ? 07/01/26
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    Avec sa limite d’effectif, l’OL a su se créer une vraie panoplie tactique 07/01/26
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    D1 : le choc PSG - OL Lyonnes reprogrammé le 1er février 07/01/26
    Changement de stade pour Saint-Étienne - OL Lyonnes 06/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut