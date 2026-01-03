Actualités
Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
Corentin Tolisso buteur lors de Rennes – OL (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Corentin Tolisso sera privé d'OL - Brest

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Averti après le carton rouge de Mamadou Coulibaly à Monaco (1-3), Corentin Tolisso a écopé de son cinquième jaune de la saison. Il ne jouera pas OL - Brest le 18 janvier.

    C'est ce que craignait l'OL. Corentin Tolisso évoluait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête puisqu'il avait déjà reçu quatre avertissements en Ligue 1, face à Rennes, au PSG, à Auxerre et à Lorient. Avec la nouvelle règlementation en vigueur, il lui suffisait d'un dernier carton jaune pour être suspendu, peu importe la temporalité.

    C'est arrivé ce samedi, à Monaco (1-3). Au cours de la victoire de l'Olympique lyonnais, le capitaine a été averti par Jérôme Brisard pour un gain de temps. Cela faisait suite à l'exclusion du Monégasque Mamadou Coulibaly pour un geste fou et dangereux sur Nicolas Tagliafico.

    Mata en sursis

    Le champion du monde 2018 ne sera donc pas au rendez-vous du duel contre Brest le 18 janvier prochain. Un crève-cœur sans doute pour lui car cette rencontre servira à fêter les dix ans du Parc OL.

    À noter que Clinton Mata (quatre "biscottes") est lui aussi en sursis à présent. Il rejoint dans ce "club" Hans Hateboer, qui l'est lui jusqu'à fin janvier, après le voyage à Metz.

    à lire également
    Monaco - OL (1-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir
    1 commentaire
    1. Avatar
      gg - sam 3 Jan 26 à 20 h 05

      Hello,

      Je n’ai pas vraiment compris la logique de ce carton jaune, tout comme celui de Kluivert, m’enfin je n’étais pas à une incompréhension près ce soir.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Corentin Tolisso sera privé d'OL - Brest 20:00
    Monaco - OL (1-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir 19:25
    Solide en 2e période, l'OL l'emporte à Monaco (1-3) 19:03
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : Moussa Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal face au Soudan 16:50
    Clinton Mata lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Monaco - OL : Satriano sur le banc, Mata retrouve le 11 16:05
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : à Monaco, l'OL espère arrêter sa mauvaise série à l'extérieur 15:10
    OL Académie
    OL : week-end de repos à l'académie 14:20
    Corentin Tolisso lors d'OL - Monaco
    Un Monaco - OL déjà déterminant pour la suite ? 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca loue la "compétitivité" de la Ligue 1 12:40
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Pendant Monaco - OL, Moussa Niakhaté attendu avec le Sénégal 11:50
    Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    Une animation fluctuante pour l'OL à Monaco ? 11:00
    Face à l'OL, Monaco veut être "entreprenant et audacieux" 10:10
    Paul Pogba, milieu de Monaco
    Monaco décimé avant d'affronter l'OL 09:25
    Pavel Sulc fêtant son but lors d'OL - Le Havre
    Revigoré par les fêtes, l'OL lance 2026 avec de l'ambition 08:40
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
    Monaco - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Monaco - OL : Endrick pas qualifié, Mata de retour 02/01/26
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Mercato : Fonseca attend encore des renforts 02/01/26
    Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
    Mercato : Kysha Sylla de nouveau prêtée par l'OL Lyonnes 02/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut