Corentin Tolisso sera privé d'OL - Brest

Averti après le carton rouge de Mamadou Coulibaly à Monaco (1-3), Corentin Tolisso a écopé de son cinquième jaune de la saison. Il ne jouera pas OL - Brest le 18 janvier.

C'est ce que craignait l'OL. Corentin Tolisso évoluait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête puisqu'il avait déjà reçu quatre avertissements en Ligue 1, face à Rennes, au PSG, à Auxerre et à Lorient. Avec la nouvelle règlementation en vigueur, il lui suffisait d'un dernier carton jaune pour être suspendu, peu importe la temporalité.

C'est arrivé ce samedi, à Monaco (1-3). Au cours de la victoire de l'Olympique lyonnais, le capitaine a été averti par Jérôme Brisard pour un gain de temps. Cela faisait suite à l'exclusion du Monégasque Mamadou Coulibaly pour un geste fou et dangereux sur Nicolas Tagliafico.

Mata en sursis

Le champion du monde 2018 ne sera donc pas au rendez-vous du duel contre Brest le 18 janvier prochain. Un crève-cœur sans doute pour lui car cette rencontre servira à fêter les dix ans du Parc OL.

À noter que Clinton Mata (quatre "biscottes") est lui aussi en sursis à présent. Il rejoint dans ce "club" Hans Hateboer, qui l'est lui jusqu'à fin janvier, après le voyage à Metz.