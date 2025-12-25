Actualités
Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l'OL ?

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Si l'OL est l'équipe la plus sanctionnée de Ligue 1, il n'est pourtant pas le club récoltant le plus de cartons jaunes. Voici où en sont les joueurs lyonnais à mi-parcours.

    Avec 233 fautes, l'OL est la formation la plus pénalisée de Ligue 1. Mais les arbitres n'ont pas forcément la gachette facile avec les Lyonnais, du moins pour les avertissements. Ils en ont récolté 29 en 16 journées, soit le 10e plus au total du championnat. On se rappelle que les instances ont changé les règles à l'intersaison, et que désormais, chaque footballeur est suspendu après cinq cartons jaunes.

    Ce qui pourrait arriver bientôt à Corentin Tolisso. Le milieu de terrain et capitaine en est à quatre. À la prochaine "biscotte", le champion du monde sera puni pour un match. Hans Hateboer pourrait connaître le même destin, le Néerlandais étant en sursis pour encore quatre sorties, soit jusqu'au déplacement à Metz fin janvier.

    Attention pour Mata et Niakhaté

    Ce sont les deux seuls éléments avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Derrière, Clinton Mata (trois jaunes), Moussa Niakhaté (trois) ont un peu de marge. Tyler Morton en est à deux après avoir fait sauter face à Auxerre son sursis, comme plusieurs de ses coéquipiers. Citons Khalis Merah, Afonso Moreira, Pavel Sulc et Adam Karabec.

    Pour les latéraux Abner et Nicolas Tagliafico, les expulsions puis les sanctions fermes qui en ont découlé ont remis les compteurs à zéro.

    à lire également
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    Mercato : l'OL suivrait un ailier du FC Metz
    1 commentaire
    1. Avatar
      Auvoren - jeu 25 Déc 25 à 12 h 04

      J'avoue ne pas avoir vraiment suivi le changement de réglementation... C'est 5 cartons jaunes sur un certain nombre de matchs, avec donc un reset progressif en fonction des matchs passés sans sanction - et dans ce cas, la possible sanction court sur combien de matchs ? - ou c'est 5 cartons jaunes quelque soit la durée ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l'OL ? 12:00
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    Mercato : l'OL suivrait un ailier du FC Metz 11:00
    Himad Abdelli, joueur d'Angers
    Mercato : Himad Abdelli entre l'OL et l'OM ? 10:00
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca ne les a pas encore tous convaincus 09:00
    Ligue 1 : à Monaco, l'OL retrouvera Jérôme Brisard 08:10
    Endrick sur le banc du Real Madrid
    Endrick vient s’ajouter à la longue liste des Brésiliens de l’OL 07:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Ligue 1 : limité par son effectif, Fonseca n’a fait que peu de rotation 24/12/25
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    L’OL fêtera ses dix ans à Décines contre Brest 24/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Endrick à l’OL ? Même Textor s’en mêle 24/12/25
    Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d'OL - Angers
    Après son départ de l’OL, Cherki toujours dans les meilleurs passeurs de Ligue 1 24/12/25
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    Dans la lignée d'Anderson et Fred, Endrick portera le numéro 9 à l’OL 24/12/25
    Manoël Verhaeghe, défenseur du RWDM Brussels
    Mercato : l’OL sur un espoir du RWDM Brussels ? 24/12/25
    Le logo de l'OL
    OL Académie : Mathieu Seckinger va aussi rendre son tablier 24/12/25
    Endrick sous le maillot de l'OL (@OL)
    Benzema, Paqueta, chiffres record… l’arrivée d’Endrick à l’OL cartonne 24/12/25
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : ASSE - OL Lyonnes le 11 janvier à 14h30 24/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal ne tremblent pas pour leurs débuts 24/12/25
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Avec Endrick, l'attaque de l’OL va-t-elle se réinventer ? 24/12/25
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    OL - Mercato : le Sparta Prague réagit à un retour de Karabec 24/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut