Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l'OL ?

Si l'OL est l'équipe la plus sanctionnée de Ligue 1, il n'est pourtant pas le club récoltant le plus de cartons jaunes. Voici où en sont les joueurs lyonnais à mi-parcours.

Avec 233 fautes, l'OL est la formation la plus pénalisée de Ligue 1. Mais les arbitres n'ont pas forcément la gachette facile avec les Lyonnais, du moins pour les avertissements. Ils en ont récolté 29 en 16 journées, soit le 10e plus au total du championnat. On se rappelle que les instances ont changé les règles à l'intersaison, et que désormais, chaque footballeur est suspendu après cinq cartons jaunes.

Ce qui pourrait arriver bientôt à Corentin Tolisso. Le milieu de terrain et capitaine en est à quatre. À la prochaine "biscotte", le champion du monde sera puni pour un match. Hans Hateboer pourrait connaître le même destin, le Néerlandais étant en sursis pour encore quatre sorties, soit jusqu'au déplacement à Metz fin janvier.

Attention pour Mata et Niakhaté

Ce sont les deux seuls éléments avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Derrière, Clinton Mata (trois jaunes), Moussa Niakhaté (trois) ont un peu de marge. Tyler Morton en est à deux après avoir fait sauter face à Auxerre son sursis, comme plusieurs de ses coéquipiers. Citons Khalis Merah, Afonso Moreira, Pavel Sulc et Adam Karabec.

Pour les latéraux Abner et Nicolas Tagliafico, les expulsions puis les sanctions fermes qui en ont découlé ont remis les compteurs à zéro.