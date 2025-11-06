OL - Ligue 1 : Abner et Hateboer connaissent leur sanction

Exclus la semaine passée, Abner et Hans Hateboer ont vu la commission de discipline être plutôt sévère. Les deux latéraux de l'OL écopent de deux matchs, dont un avec sursis en plus pour le Néerlandais.

Il devait être celui qui se présenterait devant la presse mercredi soir avant Real Betis - OL. Pour ses retrouvailles avec le club andalou, Abner devait jouer les représentants lyonnais. Finalement, le Brésilien a laissé sa place à Dominik Greif et était avant tout concentré sur la décision de la commission de discipline, lui qui regrettait son geste. Exclu contre le Paris FC mercredi dernier, le latéral avait vu son dossier reporté à ce mercredi. Cela sous-entendait-il que la sanction allait être plus importante ? La réponse est oui, même si Abner ne loupera qu'un match supplémentaire. Suspendu à Brest dimanche dernier, le gaucher manquera la réception du PSG dans trois jours au Parc OL.

Un match en sursis en plus pour Hateboer

Il ne sera pas le seul dans cette situation. Si le Brésilien pourra compter sur la Ligue Europa pour jouer avant la trêve internationale, Hans Hateboer va devoir prendre son mal en patience. Exclu à Brest, le Néerlandais a écopé de deux matchs fermes ainsi que d'un troisième en sursis. Suspendu contre le PSG puis à Auxerre le 23 novembre prochain, le latéral droit fera son retour contre le FC Nantes à la fin du mois. Avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête car en cas de jaune, il sera suspendu pour un troisième match.