Fonseca avant Betis - OL : "Ce sera un très bon test pour nous"

S'il a prévu de faire tourner son 11 titulaire contre le Real Betis jeudi (21h), Paulo Fonseca n'entend pas renier ses principes pour autant. Il espère voir son équipe, et notamment les jeunes, répondre au test proposé par les Espagnols.

Paulo Fonseca, que pouvez-vous nous dire sur votre futur adversaire, le Real Betis ?

Nous savons que le Betis a beaucoup de bons joueurs, de bonnes individualités. Antony fait partie de ses éléments forts, mais il y en a d'autres. C'est une des meilleures équipes de la compétition, une des plus fortes d'Espagne, et elle joue très bien. Ils ont un grand entraîneur. Ils ont bien entamé leur championnat, donc demain (jeudi), ce sera très difficile.

Est-ce que ce sera un test pour l'OL d'évoluer à l'extérieur chez un tel concurrent, potentiellement avec des jeunes ?

Je m'attends à une belle ambiance, comme toujours ici. Ce sera un très bon test pour nous. J'espère que nous montrerons beaucoup de courage, que nous respectons notre plan et que nous afficherons de l'ambition. Il y aura des changements dans l'équipe, donc certains jeunes évolueront peut-être pour la première fois à ce niveau. Mais j'ai confiance en eux car leurs réponses sur les premières affiches de C3 étaient très bonnes.

"Notre groupe veut offrir un visage ambitieux"

Avec quel état d'esprit venez-vous ici ?

On n'a pas un effectif profond, et il y a des problèmes de blessures. En plus, nous ne pouvons pas faire jouer Rachid (Ghezzal) et Hans (Hateboer). Mais ce n'est pas une excuse. Notre groupe veut offrir un visage ambitieux, avec la volonté de gagner. Et on en a la possibilité.

Au vu de votre début de compétition, ressentez-vous tout de même la pression du résultat face au Real Betis ?

Nous avons toujours la pression. On arrive toujours sur le terrain pour l'emporter. Mais on connaît aussi les circonstances, que l'on doit régulièrement faire tourner, qu'il y a des suspensions en Ligue 1, et je dois aussi penser à ça. Nous venons avec l'équipe qui, je pense, est la meilleure pour demain, mais il faut également anticiper le PSG (dimanche).