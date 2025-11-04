Real Betis - OL : 800 supporters lyonnais à Séville

Un beau déplacement à prévoir. Jeudi, l'OL défiera le Real Betis du côté de Séville. Pour l'encourager, 800 supporters feront le voyage depuis Lyon.

Il sera intéressant de voir ce que prévoit Paulo Fonseca et son staff jeudi pour affronter le Real Betis. Feront-ils beaucoup de changements en prévision du choc dimanche face au PSG ? Ou bien les ajustements seront-ils à la marge ? La question sera assurément posée mercredi au Portugais par la presse. L'idée sera tout de même d'essayer de renouer avec le succès en Espagne après deux matchs nuls consécutifs en Ligue 1.

Ce sera vraisemblablement difficile, même si le club de Séville n'évoluera pas dans son habituel stade Benito-Villamarín, mais la Cartuja, qui peut tout de même accueillir 70 000 spectateurs. Il faut s'attendre à une belle ambiance en Andalousie pour soutenir Antony et ses coéquipiers, qui ont cartonné ce week-end. Mais les Rhodaniens également compteront sur leurs supporters.

Confrontation très intéressante face au 5e de Liga

Ils seront 800 à prendre la direction de la ville sévillane pour assister à la rencontre de Ligue Europa. De quoi bien remplir la tribune dédiée aux visiteurs. Ils espèrent voir leur équipe préférée glaner une quatrième victoire dans la compétition, qui la qualifierait à coup sûr pour les barrages. Cela lui ouvrirait surtout en grand les portes du top 8.

Mais le chemin sera escarpé contre le 5e de Liga qui n'a pas idéalement entamé la compétition. Il est actuellement 16e de la phase de classement, avec cinq unités au compteur. Contrairement à son futur adversaire, le Real Betis n'aura donc pas la latitude de lâcher des points à domicile.