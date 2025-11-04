Actualités
Les supporters de l'OL à Auxerre
Les supporters de l’OL à Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Real Betis - OL : 800 supporters lyonnais à Séville

  • par Gwendal Chabas

    • Un beau déplacement à prévoir. Jeudi, l'OL défiera le Real Betis du côté de Séville. Pour l'encourager, 800 supporters feront le voyage depuis Lyon.

    Il sera intéressant de voir ce que prévoit Paulo Fonseca et son staff jeudi pour affronter le Real Betis. Feront-ils beaucoup de changements en prévision du choc dimanche face au PSG ? Ou bien les ajustements seront-ils à la marge ? La question sera assurément posée mercredi au Portugais par la presse. L'idée sera tout de même d'essayer de renouer avec le succès en Espagne après deux matchs nuls consécutifs en Ligue 1.

    Ce sera vraisemblablement difficile, même si le club de Séville n'évoluera pas dans son habituel stade Benito-Villamarín, mais la Cartuja, qui peut tout de même accueillir 70 000 spectateurs. Il faut s'attendre à une belle ambiance en Andalousie pour soutenir Antony et ses coéquipiers, qui ont cartonné ce week-end. Mais les Rhodaniens également compteront sur leurs supporters.

    Confrontation très intéressante face au 5e de Liga

    Ils seront 800 à prendre la direction de la ville sévillane pour assister à la rencontre de Ligue Europa. De quoi bien remplir la tribune dédiée aux visiteurs. Ils espèrent voir leur équipe préférée glaner une quatrième victoire dans la compétition, qui la qualifierait à coup sûr pour les barrages. Cela lui ouvrirait surtout en grand les portes du top 8.

    Mais le chemin sera escarpé contre le 5e de Liga qui n'a pas idéalement entamé la compétition. Il est actuellement 16e de la phase de classement, avec cinq unités au compteur. Contrairement à son futur adversaire, le Real Betis n'aura donc pas la latitude de lâcher des points à domicile.

    à lire également
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Ligue 1 : avec 6 clean-sheets, l'OL fait aussi bien que le PSG

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Real Betis - OL : 800 supporters lyonnais à Séville 16:50
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Ligue 1 : avec 6 clean-sheets, l'OL fait aussi bien que le PSG 16:00
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : dernière ligne droite à gérer avant la trêve 15:10
    Abner lors de Real Sociedad - Real Betis
    OL : Abner retrouvera le Real Betis 14:20
    Pau Lopez, gardien du Real Betis
    Le Betis sans son gardien titulaire contre l'OL 13:30
    Matej Jug, arbitre Slovène
    Real Betis - OL : quatre arbitres slovènes aux manettes 12:40
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : avec trois cartons rouges directs, l'OL rejoint Rennes 11:50
    Maghnes Akliouche face à Moussa Niakhaté lors de Monaco - OL
    Ligue 1 : Monaco - OL se disputera le samedi 3 janvier 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : l'exclusion d'Hateboer, un problème au-delà de Brest ? 10:10
    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : début du Mondial U17 pour Alejandro Gomes Rodríguez 09:25
    Corentin Tolisso lors de Hambourg - OL
    OL : comment l'OL doit-il gérer son capitaine Corentin Tolisso ? 08:40
    Benoît Bastien
    Ligue 1 : Benoît Bastien arbitrera OL - PSG 08:00
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : Paulo Fonseca a échangé avec Endrick 07:30
    Vignette TKYDG 03 11 2025
    TKYDG : un OL ni vainqueur, ni vaincu 03/11/25
    Le stade Benito-Villamarín du Real Betis
    Pourquoi Real Betis - OL ne se jouera pas au stade Benito-Villamarín 03/11/25
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Tolisso dans le top 20 des joueurs les plus capés de l’OL 03/11/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Wendie Renard (OL Lyonnes) bientôt sur la Fresque des Lyonnais 03/11/25
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    Brest "se devait de prendre trois points" contre l’OL 03/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut