Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Ligue 1 : avec 6 clean-sheets, l'OL fait aussi bien que le PSG

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Dimanche à Brest, l'OL a obtenu son sixième clean-sheet de la saison. C'est le plus haut total de Ligue 1 après onze journées, à égalité avec le PSG.

    On n'attendait pas forcément l'Olympique lyonnais dans ce secteur de jeu cette saison. Pourtant, avec douze réalisations concédées, dont neuf en quatre sorties entre Toulouse et le Paris FC, il dispose de la quatrième meilleure défense de Ligue 1. Après onze journées, c'est une des satisfactions, même si l'équipe traverse des trous d'air, comme face aux Niçois (3-1) ou aux Franciliens (3-3).

    L'OL a déjà réalisé six clean-sheets, des matchs sans prendre de but, en championnat. À titre de comparaison, il en a comptabilisé dix sur l'ensemble de l'exercice 2024-2025. Sur ce premier tiers de compétition, les Rhodaniens font aussi bien que le PSG, actuelle formation la plus imperméable (neuf) de L1. Un total auquel on peut ajouter les trois rencontres de Ligue Europa sans encaisser.

    Trois clean-sheets pour Descamps et Greif

    Les deux gardiens utilisés, Rémy Descamps puis Dominik Greif, ont chacun effectué six "blanchiments" en France. Après une petite période plus délicate, le portier Slovaque a retrouvé son côté décisif dimanche à Brest (0-0). Au sein d'une équipe réduite à dix, il a sorti les deux arrêts déterminants, dont un face à face à dix minutes du terme, pour conserver ce point. Il devrait à nouveau être très sollicité cette semaine à Séville et contre le Paris Saint-Germain.

    1 commentaire
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mar 4 Nov 25 à 16 h 51

      J’espère que Dimanche ils poursuivront leur série !

      Signaler

