Opposé aux voisins du FC Saint-Cyr Collonges, l'OL ne veut pas tomber dans le piège de la magie de la Coupe de France. Face aux amateurs de Régional 1, Corentin Tolisso veut voir du sérieux dans les rangs lyonnais.

Ce dimanche, vous allez affronter des joueurs qui sont supporters voire abonnés à l'OL. Ça fait bizarre ?

Corentin Tolisso : Oui, c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de jouer tous les jours contre des supporters. Donc c'est certain que ça fait un peu bizarre. Après, franchement, ces choses-là, une fois qu'on est dans le couloir, on oublie. C'est des adversaires, c'est une compétition, c'est un match de football et on prend vraiment très au sérieux. À la fin, j'espère qu'on fera une belle fête et on partagera des bons moments tous ensemble.

Ça fait un peu fête des voisins, ça fait réellement Coupe de France ?

Oui c'est sûr, ça fait très Coupe de France. En tout cas, on est très contents de pouvoir jouer chez nous. On connait tous les petites problématiques qu'il y a eu par rapport à si on devait jouer chez nous, pas chez nous, quel jour... Mais les efforts ont été faits de la part de l'OL pour qu'on puisse jouer dans ce beau stade.

"J'espère qu'ils se souviendront qu'ils se sont fait éliminer"

Ce sera le match d'une vie pour les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges...

Je pense que ce sera une belle fête, surtout pour eux, de jouer dans un grand stade comme ça, avec plus de 20 000 supporters. Je pense que c'est bien, ils s'en souviendront toute leur vie. Après, je suis très compétitif et j'espère qu'ils se souviendront aussi qu'ils se sont fait éliminer. Que ç'a été un match, certes, sous le signe de la fête des voisins, mais qu'ils n'ont pas réussi à battre l'Olympique lyonnais.

Ce sont souvent des matchs pièges pour les joueurs professionnels. C'est quelque chose qui peut travailler ?

Oui, bien sûr, ça rejoint tout ce que je disais par rapport à Bourgoin l'année dernière. Après, comme on dit, c'est la magie de France et il y a beaucoup de surprises. Je le répète, mais il y aura encore des surprises ce week-end. C'est sûr que c'est des joueurs qui ont peut-être eu un parcours semi-professionnel, qui ont pu faire des centres de formation aussi. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ils sont arrivés jusqu'au 32e de finale de Coupe de France.

Ils ont passé des tours avant, alors beaucoup de mérite à eux. C'est une très bonne chose pour eux d'arriver en 32e de finale. Je pense qu'ils sont contents aussi de jouer contre l'OL, qui est juste à côté de chez eux. Comme vous l'avez dit, il y a des supporters de l'OL dans cette équipe. Je le répète, il faudra être très concentré et très sérieux pour faire un bon match.