Paulo Fonseca, coach de l'OL
Paulo Fonseca, coach de l’OL (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)

OL : Fonseca persiste et signe pour sa priorité du mercato

  • par David Hernandez
    • Avec l’allégement des sanctions par la DNCG, l’OL est en théorie un peu plus libre de ses mouvements. Paulo Fonseca a encore rappelé que la priorité hivernale reste un attaquant.

    Les vacances sont dans pas longtemps mais l’OL a encore un dernier contrat à remplir en 2025. Avec la réception du FC Saint-Cyr Collonges, les Lyonnais ne veulent pas faire les gros titres nationaux et régionaux lundi suite à une contre-performance en 32es de finale de Coupe de France. Il faudra donc faire le métier contre le club de Régional 1 avant de penser à la trêve hivernale. Une courte coupure d’une semaine avant de reprendre l’entraînement pour préparer le déplacement à Monaco, le 3 janvier prochain. Pour Paulo Fonseca et la cellule de recrutement, la période de Noël ne sera pas forcément synonyme de repos. Mais ils aimeraient certainement avoir de beaux cadeaux au pied du sapin.

    "Des choses peuvent changer la situation d'un joueur"

    Avec l’allégement des sanctions de la DNCG, l’OL peut se montrer un peu plus actif sur le mercato hivernal, même si l’ombre de l’UEFA plane toujours pour ne pas faire de folies. Néanmoins, au micro d’OLPlayFonseca a rappelé la priorité de l’hiver lyonnais pour se renforcer. "C’est clair pour tout le monde que nous avons besoin d’attaquants", a-t-il expliqué. Endrick sera-t-il l’heureux élu comme cela est évoqué depuis plusieurs semaines ? L’entraîneur portugais a préféré botter en touche, malgré des débuts de discussions entre les deux clubs. "Je sais que parfois les choses sont proches d’être faites, mais quelques détails peuvent changer la situation, je ne parle que quand les joueurs sont ici, mais nous travaillons ensemble avec Matthieu (Louis-Jean) et Benjamin (Charier) pour faire venir des joueurs forts qui pourront améliorer l’équipe"

    Malgré ce qui peut être dit en Espagne, il faudra donc patienter jusqu’au 1er janvier 2026 ou plus pour être sûr que l’attaquant brésilien soit un renfort de poids.

    1. Juni38
      Juni38 - ven 19 Déc 25 à 8 h 37

      paulo ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué .

    2. cavegone
      cavegone - ven 19 Déc 25 à 9 h 01

      On a aussi besoin d’ailiers on sait pas du tout comment vont revenir Malick et Ernest.
      Pour Malick je suis un peu l’oiseau de mauvaise augure du site.
      Il sera debout, il sera probablement sur le terrain, mais retrouver le Malick avec ses qualités de pied et d’accélération cette saison je persiste à dire que ce sera très compliqué cette saison. En tout cas Janvier ou Février j’y crois pas vraiment.
      Avril-Mai me semble plus réaliste mais il faudra pas être décrochés.

      Bon on verra, l’incertitude c’est aussi le charme du foot 😅

        BadGone91 - ven 19 Déc 25 à 9 h 24

        Oui mais la situation est compliquée.

        - Soit on attend leur retour et on termine la saison avec eux (ou pas, ou en tout cas pas à 100%)
        - Soit on recrute en prêt en attendant leur retour à 100%
        - Soit on recrute tout de suite en sachant pertinemment que cet été au moins un des deux va nous quitter, et donc on commence à préparer l'après

        Sachant que économiquement on est très juste, je pense que c'est la première option qui va être privilégiée, surtout si on recrute un 9.

