OL : Fonseca persiste et signe pour sa priorité du mercato

Avec l’allégement des sanctions par la DNCG, l’OL est en théorie un peu plus libre de ses mouvements. Paulo Fonseca a encore rappelé que la priorité hivernale reste un attaquant.

Les vacances sont dans pas longtemps mais l’OL a encore un dernier contrat à remplir en 2025. Avec la réception du FC Saint-Cyr Collonges, les Lyonnais ne veulent pas faire les gros titres nationaux et régionaux lundi suite à une contre-performance en 32es de finale de Coupe de France. Il faudra donc faire le métier contre le club de Régional 1 avant de penser à la trêve hivernale. Une courte coupure d’une semaine avant de reprendre l’entraînement pour préparer le déplacement à Monaco, le 3 janvier prochain. Pour Paulo Fonseca et la cellule de recrutement, la période de Noël ne sera pas forcément synonyme de repos. Mais ils aimeraient certainement avoir de beaux cadeaux au pied du sapin.

"Des choses peuvent changer la situation d'un joueur"

Avec l’allégement des sanctions de la DNCG, l’OL peut se montrer un peu plus actif sur le mercato hivernal, même si l’ombre de l’UEFA plane toujours pour ne pas faire de folies. Néanmoins, au micro d’OLPlay, Fonseca a rappelé la priorité de l’hiver lyonnais pour se renforcer. "C’est clair pour tout le monde que nous avons besoin d’attaquants", a-t-il expliqué. Endrick sera-t-il l’heureux élu comme cela est évoqué depuis plusieurs semaines ? L’entraîneur portugais a préféré botter en touche, malgré des débuts de discussions entre les deux clubs. "Je sais que parfois les choses sont proches d’être faites, mais quelques détails peuvent changer la situation, je ne parle que quand les joueurs sont ici, mais nous travaillons ensemble avec Matthieu (Louis-Jean) et Benjamin (Charier) pour faire venir des joueurs forts qui pourront améliorer l’équipe".

Malgré ce qui peut être dit en Espagne, il faudra donc patienter jusqu’au 1er janvier 2026 ou plus pour être sûr que l’attaquant brésilien soit un renfort de poids.