OL - Mercato : Endrick, un renfort quasiment bouclé ?

À la recherche de renforts offensifs, l’OL aurait plus qu’avancé ses pions dans le dossier Endrick. Malgré un mercato hivernal qui n’ouvre que dans deux mois, le Brésilien donnerait sa priorité au club rhodanien.

L’OL de nouveau attractif sur le marché des transferts ? La réputation du club lyonnais n’est plus à faire sur le Vieux Continent, mais en ne jouant plus la Ligue des champions depuis cinq ans, il est quelque peu rentré dans le rang. Néanmoins, le bon début de saison des hommes de Paulo Fonseca, mais aussi la politique mise en place en faisant confiance aux jeunes, semblent plaire. C’est du moins ce qui parait ressortir du dossier Endrick ces dernières heures. Trois jours après les premières rumeurs sur un intérêt de l’OL pour l’attaquant du Real Madrid, tout donne l’impression de s’accélérer.

Le joueur plus qu'intéressé par le projet

Dans un sourire, Paulo Fonseca avait préféré botter en touche vendredi concernant ce dossier. Cependant, l’avancée des discussions serait positive avec l’entourage du joueur selon plusieurs médias. Toutefois, les modalités du prêt diffèrent. Prêt payant ? Prêt sec ? Les avis divergent. D’après Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, ce serait avant tout la deuxième option, le tout sans option d’achat. Une cession temporaire de six mois donc pour un joueur à la relance. À la recherche de temps de jeu, Endrick aurait fait de l’OL sa priorité et une décision finale devrait intervenir la semaine prochaine. Deux mois avant l’ouverture officielle du mercato hivernal.