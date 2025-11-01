Actualités
Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
Alejandro Gomes Rodriguez lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Gomes Rodriguez a quitté le groupe de l’OL

  • par David Hernandez

    • Retenu pour la Coupe du monde U17, Alejandro Gomes Rodriguez a mis les voiles après le nul contre le Paris FC. L’attaquant anglais de l’OL va manquer une grosse partie du mois de novembre à Décines.

    Pendant que ses coéquipiers bravent le froid de Décines, Alejandro Gomes Rodriguez profite de la chaleur de Doha au Qatar. Non pas que l’attaquant de l’OL profite de vacances. Seulement, l’Anglais a posé ses valises dans le pays du Golfe depuis quelques heures dans le but de participer à la Coupe du monde U17. Retenu pour le déplacement au Paris FC mais non entré en jeu, Gomes Rodriguez a fait ses adieux temporaires à l’OL pour les prochaines semaines. Absent de l’entrainement ce vendredi, l’international U20 anglais a pris la direction du Qatar pour préparer le Mondial avec la sélection britannique.

    Himbert avec les Bleuets depuis le 28 octobre

    Il manquera ainsi a minima la moitié du mois de novembre avec les matchs de poule, laissant une option en moins pour Paulo Fonseca. Alejandro Gomes Rodriguez n’est pas le seul joueur de l’OL dans ce cas puisque Rémi Himbertreprésentera également les couleurs lyonnaises. Retenu avec l’équipe de France, le joueur offensif a rejoint le rassemblement des Bleuets depuis le 28 octobre et fera donc défaut à la réserve lyonnaise, ce week-end et les suivants.

    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : Endrick, un renfort quasiment bouclé ?

