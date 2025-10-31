Actualités
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : le programme du week-end

  • par David Hernandez

    • Retour aux championnats pour les différentes équipes masculines de l’OL Académie. La réserve reçoit Carnoux pour la 7e journée de National 3.

    Après la victoire dans le derby contre Saint-Étienne samedi dernier en Challenge Espoirs, la réserve de l’OL espère bien en profiter pour reprendre le fil en championnat. Quinze jours après sa défaite face au Stade Beaucairois (1-0), la deuxième de la saison, les joueurs de Gueïda Fofana retrouvent la poule H de National 3. Actuellement sixièmes à huit longueurs de la tête, les Lyonnais reçoivent le FC Carnoux au GOLTC samedi soir (18h).

    Une affiche abordable sur le papier puisque la formation sudiste pointe à la 11e place avec quatre petits points. Mais sans Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez, partis à la Coupe du monde U18, les solutions offensives risquent de manquer. L'équipe réserve n’a plus gagné depuis le 6 septembre dernier…

    Les U19 sur quatre victoires de suite

    De problèmes de victoire, les U19 et les U17 n’en ont pas en ce début de saison. Les deux formations trustent les premières places de leur championnat et comptent bien poursuivre sur leur rythme malgré la coupure. Les U17 lanceront les hostilités ce samedi 1er novembre avec un déplacement à Besançon (14h30). Leaders de la poule C, les joueurs de Samy Saci possèdent quatre points d’avance sur le FC Metz après neuf journées.

    Face à une formation franc-comtoise dans les bas-fonds du classement, cela ne devrait être qu’une formalité pour les Lyonnais. Le lendemain, dimanche 2 novembre, Florent Balmont et ses joueurs recevront eux Strasbourg à 11h du côté de Meyzieu. Sur une série de quatre victoires, les coéquipiers de Kenan Doganay ne veulent pas laisser Clermont s’envoler en tête de cette poule B. Du côté des équipes féminines, il faudra patienter encore une semaine avant le retour de la compétition. 

