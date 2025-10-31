Actualités
Jérôme Boateng à l'entraînement avant OL - West Ham
Jérôme Boateng à l’entraînement avant OL – West Ham (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Face à la colère des supporters, le Bayern renonce à faire revenir Boateng (ex-OL)

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans le cadre de sa formation de coach, Jérôme Boateng souhaitait faire un stage au Bayern Munich, son ancien club. Face à la gronde des supporters qui reprochent à l’ancien Lyonnais ses déboires judiciaires, le club allemand a fait machine arrière.

    Le pouvoir populaire a eu raison de la stature du joueur. Il a beau avoir gagné des dizaines et dizaines de trophées avec le Bayern Munich, Jérôme Boateng n’est plus le bienvenu en Bavière. Du moins chez les supporters. Ces derniers n’ont pas manqué de montrer leur colère concernant une décision à venir sur leur ancien défenseur. L’ancien défenseur central, qui a porté les couleurs du géant allemand entre 2011 et 2021, devait revenir dans le cadre d’un stage nécessaire pour passer un diplôme d’entraîneur. Le Bayern avait donné son aval, tout comme Vincent Kompany, l’actuel technicien bavarois.

    "Quiconque donne un plateforme au coupable est complice. Boateng, casse-toi !"

    Oui mais voilà, le champion de Bundelisga a choisi de faire machine arrière sous la protestation de ses supporters depuis une dizaine de jours. Si le joueur a tout gagné en Bavière, l’homme a vu son image écornée ces dernières années à cause d’un procès. Celui-là même qui avait mis l’OL dans l’embarras après l’avoir signé à l’été 2022. Boateng a été condamné à une amende de 1,2 million d’euros de dommages et intérêts pour coups et blessures sur son ex-compagne par le tribunal de grande instance de Munich, le 2 novembre 2022. Une somme en baisse par rapport au 1,8 million réclamé par la justice en 2021 et transformé en un simple avertissement en 2024, faute de preuves.

    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    Mercato : durant l’été, l’OL a réduit de 40% sa masse salariale
      olgoneforever - ven 31 Oct 25 à 11 h 55

      Ah bon ! Mais est ce que les supporters bavarois doivent avoir aussi un casier vierge pour entrer dans l' Allianz Arena ?
      A la fois Jérôme ne nous a pas très bien défendu au Groupama stadium voir même a dû nous plomber un peu plus les finances!

