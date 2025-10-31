Actualités
Clara Mateo, attaquant du Paris FC
Clara Mateo, attaquant du Paris FC (Photo by Melanie Laurent / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

Matéo (Paris FC) : "L’OL Lyonnes nous rapproche de la Ligue des champions"

  • par David Hernandez

    • Ce samedi, l’OL Lyonnes reçoit le Paris FC pour le compte de la sixième journée de Première Ligue. Un duel entre le premier et le deuxième du championnat, qui doit servir aux Parisiennes.

    La première chute de l’OL Lyonnes interviendra-t-elle ce samedi 1er novembre contre le Paris FC ? C’est toute la question pour ce choc de Première Ligue. Après une trêve internationale de deux semaines, les Lyonnaises reprennent pied au plancher comme c’est souvent le cas. D’ordinaire, c’est face au PSG, mais en cette saison 2025-2026, c’est donc bien face à un autre club parisien que les joueuses de Jonatan Giraldez vont se frotter.

    Entre les deux premiers du championnat, l’affiche est alléchante, d’autant plus que le PFC a été un vrai poil à gratter l’an passé. "Il y a quelques années, on perdait toujours de pas grand-chose. L’an dernier, on a réussi à les accrocher deux fois. Cet été, l’OL est passé dans une autre dimension, avec un gros recrutement. Les joueuses, dans le onze ou sur le banc, sont quasiment toutes internationales. Malgré cela, on aura l’ambition de les embêter le plus possible", promet Clara Mateo.

    "Une rencontre qui prend de l'importance"

    L’attaquant parisienne sera le principal danger offensif pour l’OL Lyonnes. Toutefois, ce choc peut-il basculer dans une autre dimension alors que le club lyonnais a recruté à grand coup, non pas de millions, mais de joueuses prometteuses ? Mateo ne veut pas arriver battue d’avance au Parc OL. "Même si les matches valent tous trois points, dans un championnat de plus en plus homogène où toutes les équipes sont difficiles à battre, cette rencontre prend de plus en plus d’importance, avoue l’internationale. L’OL propose une adversité différente, qui se rapproche plus de ce qu’on peut connaître en Ligue des champions. Cela nous servira forcément."

    Des tarifs préférentiels et un maillot à gagner grâce à Olympique-et-Lyonnais

    Afin de participer à cette fête du football féminin, Olympique-et-lyonnais.com a décidé de mettre en place un tarif préférentiel. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de cliquer sur ce lien et d'indiquer le code promo suivant : OLETLY

    Mais ce n'est pas tout. Pour tous ceux qui auront acheté un billet via notre lien, nous vous offrons la possibilité de remporter un maillot de l'OL Lyonnes.*

    * Une fois votre achat effectué, merci de nous adresser un mail à razik.brikh@olympique-et-lyonnais.com avec une preuve de votre commande. Un tirage au sort sera effectué le lundi 3 novembre.

